Оккупанты вошли в Купянск и не только: карта DeepState

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Кравцев Сергей
В ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области.
Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в эти дни идут ожесточенные бои за город Курахово Донецкой области. Российские захватнические войска концентрируют свои силы в районе школы №3 в самом Курахово. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады наносят им потери, однако ситуация остается сложной. В Telegram-канале проекта DeepState сообщается, что россияне в течение двух последних суток осуществляют механизированные заезды в район школы, высаживают там свою пехоту, а затем пытаются отойти.
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