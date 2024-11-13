Ситуация стала еще более сложной: в DeepState рассказали, где закрепился враг

В эти дни идут ожесточенные бои за город Курахово Донецкой области. Российские захватнические войска концентрируют свои силы в районе школы №3 в самом Курахово. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады наносят им потери, однако ситуация остается сложной. Как передает портал "Комментарии", в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState сообщается, что россияне в течение двух последних суток осуществляют механизированные заезды в район школы, высаживают там свою пехоту, а затем пытаются отойти.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города. Цель таких действий — закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, которая разрезает восточную часть города", – говорится в сообщении.

Аналитики сообщают о продвижении оккупантов возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки и Дальнего, а также в Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских военных на восточном фронте.

Ранее "Комментарии" писали – за октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.



