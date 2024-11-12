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Разгром на Курщине: в DeepState показали, чем закончилась попытка врага массированно прорваться

По информации DeepState, Силы обороны отбили 5 российских атак на Новоивановку Курской области

сегодня, 06:52
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Кравцев Сергей

В понедельник Силы обороны отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового канала аналитиков "DeepState". 

Разгром на Курщине: в DeepState показали, чем закончилась попытка врага массированно прорваться

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Чрезвычайно тяжелый день был у села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ", – говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что украинские защитники уничтожили не менее 18 ВВТ из 29.

Также говорится о том, что во время боевых столкновений количество убитых и раненых россиян может достигать до 300 человек.

Отметим, ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских военных на восточном фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — за октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.   

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.   

В DeepState сообщили, что в этом году враг сменил тактику: вместо массовых штурмов украинских позиций с неподготовленными подразделениями сейчас видим больше организованных и длительных оборонных операций. Регулярные ротации позволяют врагу поддерживать высокий моральный дух своих войск. В то же время, украинская сторона сталкивается с проблемой ротации ветеранских бригад, непрерывно воюющих с февраля 2022 года.

Разгром на Курщине: в DeepState показали, чем закончилась попытка врага массированно прорваться - фото 2




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