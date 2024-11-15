Россияне захватили населенный пункт, который в 2023 освободили ВСУ: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 15 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали село Ривнополь в Донецкой области, которое ранее находилось в оккупации и было освобождено Силами обороны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации DeepState, противник оккупировал Ривнополь.

Кроме того, россияне продвинулись у Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.

Ровнополь – село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.

С марта 2022 года село Ровнополь находилось под временной российской оккупацией. 25 июня 2023 года во время контрнаступления ВСУ село было освобождено от российских оккупантов.

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Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState.

По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже, когда стемнело", – говорится в сводке.