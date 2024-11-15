Россияне захватили населенный пункт, который в 2023 освободили ВСУ: карта DeepState

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 15 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали село Ривнополь в Донецкой области, которое ранее находилось в оккупации и было освобождено Силами обороны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По информации DeepState, противник оккупировал Ривнополь.
Кроме того, россияне продвинулись у Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.
Ровнополь – село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.
С марта 2022 года село Ровнополь находилось под временной российской оккупацией. 25 июня 2023 года во время контрнаступления ВСУ село было освобождено от российских оккупантов.
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Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.
"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState.
По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области.
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