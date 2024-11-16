В России заявили о массированной атаке беспилотников: где были слышны взрывы

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России заявили о 34 якобы украинских беспилотниках, которые атаковали территории страны-агрессора и аннексированного Крыма.

Дрон

"Очередными средствами ПВО уничтожено 34 украинских БпЛА", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что 20 беспилотников якобы были уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники до конца 2024 года получат произведенные в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки. Это предусмотрено договоренностями с Данией о поддержке украинского ОПК на 4,2 млрд датских крон (629 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Сообщается, что 1,3 млрд датских крон – это деньги из госбюджета Дани, а 2,9 млрд – проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС. Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерство обороны Украины заключили с Министерством обороны Дании.

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