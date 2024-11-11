Действительно ли дроны ВСУ способны долететь в любые точки России: какое лучшее оружие для ударов

В последнее время участились удары невставленных беспилотников по России. Причем дроны, которые, скорее всего, запускаются из Украины, преодолевают довольно приличное расстояние, атакуя вражеские объекты на территории страны-агрессора. Действительно ли теперь украинские дроны способны долететь до любых точек России? Какое лучшее оружие для ударов по объектам в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дрон

Враг постоянно должен быть в напряжении

Политолог Тарас Загородний в эфире телемарафона отметил, что дроны СБУ постоянно расширяют географию ударов по военным объектам на территории России. Для Украины эти удары оказывают положительное влияние на ход войны.

"Удары дронов СБУ оказывают положительное для наших войск влияние на ход войны. Именно благодаря им сократился разрыв между количеством боеприпасов у нас и у россиян. Подчиненные Малыша комплексно бьют в самые болезненные точки россиян — склады оружия, НПЗ, заводы "оборонки", — отметил эксперт.

Он продолжил, уничтожающий ресурс для ведения войны. Причем уничтожается на вражеской территории. Порох, который, в частности, производят на химкомбинате Тульщины, один из ключевых продуктов при изготовлении боеприпасов.

Также, по мнению эксперта, ушибы дронов СБУ имеют и значительный психологический эффект.

"Враг постоянно должен быть в напряжении. Не знать куда прилетит. Именно поэтому география наших ударов чрезвычайно широка. От Сибири до Кавказа, от Петербурга до Тульской области. Задача российских властей, на фоне больших потерь на фронте, максимально успокоит своих граждан. Реальные взрывы это успокоение нивелируют. Хотя все прилеты дронов местные власти отрицают. Такая же история в Тульской области – на химкомбинат мол упали обломки. Однако видео с места событий показывают, что "обломки" горят уже вторые сутки", — считает Загородний.

Сейчас главной целью является выбивание стратегических возможностей РФ

Военный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в интервью "Украинскому радио" отметил, что у Украины широкий парк беспилотников, которые могут летать на большое расстояние и поражать военные объекты в РФ. В частности дроны могут это делать на разной скорости – либо с реактивной тягой, либо с обычными двигателями внутреннего сгорания.

"Сейчас главной целью является выбивание стратегических возможностей РФ. Речь идет о производстве оружия и производстве беспилотников. Если не ошибаюсь, в Тульской области есть завод, который производит именно взрывчатку и это очень важный момент. Потеря определенных компонентов может застопорить создание тяжелого оружия. Однако дождемся спутниковых снимков". , чтобы посмотреть, насколько был причинен вред", — отметил эксперт.

По его словам, беспилотные системы хороши для отработки в производственных мощностях, однако наилучшим оружием является то, что может донести более 450 кг полезной нагрузки.

"Дроны доносят до 100 кг и на самом деле мы используем такое их количество для того, чтобы нанести значительный удар. Если мы хотим поразить производство БпЛА, которые каждую ночь терроризируют Украину, то нужно вспомнить удар по Алабуге и понимать, что в Ленинградской и Московской области есть производственные. мощности, производимые беспилотниками. Здесь надо бы качественно отработать ракетными возможностями", — подчеркнул эксперт.

Анатолий Храпчинский отметил, что у Украины есть определенные проблемы по выявлению этих систем, ведь ракеты более понятны для средств ПВО.

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