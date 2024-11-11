Российские олигархи оплатят дальнобойные дроны и ракеты для ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские защитники до конца 2024 года получат произведенные в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки. Это предусмотрено договоренностями с Данией о поддержке украинского ОПК на 4,2 млрд датских крон (629 млн долларов). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Дроны. Фото: из открытых источников
Сообщается, что 1,3 млрд датских крон – это деньги из госбюджета Дани, а 2,9 млрд – проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС.
Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерство обороны Украины заключили с Министерством обороны Дании.
Он заявил, что рад видеть, что "датская модель" сейчас действует, "и что мы финансируем очень востребованное оборудование в тесном сотрудничестве с Украиной, которое может быть поставлено в течение нескольких месяцев".
Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий.
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