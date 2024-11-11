Российские олигархи оплатят дальнобойные дроны и ракеты для ВСУ

Украинские защитники до конца 2024 года получат произведенные в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки. Это предусмотрено договоренностями с Данией о поддержке украинского ОПК на 4,2 млрд датских крон (629 млн долларов). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Дроны. Фото: из открытых источников

Сообщается, что 1,3 млрд датских крон – это деньги из госбюджета Дани, а 2,9 млрд – проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС.

Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерство обороны Украины заключили с Министерством обороны Дании.

"Дания уже давно является одним из самых больших сторонников Украины, и мы будем продолжать это делать. Но если мы хотим поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, очень важно, чтобы мы поддерживали украинскую оборонную промышленность напрямую", – сказал министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен.

Он заявил, что рад видеть, что "датская модель" сейчас действует, "и что мы финансируем очень востребованное оборудование в тесном сотрудничестве с Украиной, которое может быть поставлено в течение нескольких месяцев".

Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий.

"По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники – как государственные, так и частные – до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", – сообщил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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