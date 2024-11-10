logo

BTC/USD

84892.66

ETH/USD

3258.98

LTC/USD

78.61

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе подтвердили обстрел России: куда попали наши дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе подтвердили обстрел России: куда попали наши дроны

Силы обороны Украины не перестают уничтожать военную инфраструктуру российских захватчиков

10 ноября 2024, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, рф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе подтвердили обстрел России: куда попали наши дроны

Прилеты в Брянске. Фото из открытых источников

Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации.

По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная успешная боевая работа всех составляющих Сил обороны по принципиальным целям вооруженных сил России будет продолжаться, отметили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили обстрел России: куда попали наши дроны - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестные БПЛА летели на Москву: что известно

Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре БЛЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито". Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.

Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.

По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости