В Генштабе подтвердили обстрел России: куда попали наши дроны

Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, рф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Прилеты в Брянске. Фото из открытых источников

Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации.

По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная успешная боевая работа всех составляющих Сил обороны по принципиальным целям вооруженных сил России будет продолжаться, отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестные БПЛА летели на Москву: что известно

Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре БЛЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито". Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.

Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.

По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.