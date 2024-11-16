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Готов ли Трамп пойти на мирное соглашение с Путиным в обход позиции Киева: Шольц сделал заявление

Олаф Шольц раскрыл детали своего разговора с Дональдом Трампом после его победы на выборах

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц не верит, что новоизбранный президент СЩА Дональд Трамп может заключить определенную сделку с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине в обход интересов Киева. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность глава немецкого правительства высказал после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Готов ли Трамп пойти на мирное соглашение с Путиным в обход позиции Киева: Шольц сделал заявление

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что он готовит некое соглашение с Россией без считывания интересов Украины.

Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом", заверил Шольц.

Канцлер рассказал, что "некоторое время" обсуждал с избранным президентом США войну в Украине, и у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". При этом Шольц не объяснил, что имеет в виду.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал, как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя не рассказывал, как именно планирует этого достичь, намекая лишь, что у него есть план, как усадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

Отметим, в свою очередь Дональд Трамп вновь заявил, что его администрация сосредоточится на решении ключевого вопроса – прекращении войны России против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – британский экс-министр заявил об угрозе: Украина не сможет существовать как государство.




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Источник: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/bundeskanzler-olaf-scholz-bundestagswahlkampf-e087126/
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