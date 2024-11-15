Британский экс-министр заявил об угрозе: Украина не сможет существовать как государство

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Кравцев Сергей
Без гарантий безопасности от США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, не сможет "остановить Путина через два года, после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальными". Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в подкасте британского ежедневника The Telegraph.
Уильям Хейг. Фото: из открытых источников
По его мнению, если Дональд Трамп прекратит помощь Украине, то Евросоюз и Великобритания должны будут усилить свою. Но, как отметил дипломат, эта помощь не может заменить американскую и является лишь временной. Но, как отметил экс-министр, здесь дело не только в деньгах, но и в технологиях.
При этом он добавил, что это касается не только Украины – ни одна страна не смогла бы себя защитить без помощи США.
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