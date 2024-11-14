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У Путина назревает серьезная проблема, затягивание войны под вопросом: в США раскрыли подробности

Аналитики ISW отмечают, россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, но надолго ее не хватит

сегодня, 08:15 comments1446
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Кравцев Сергей

Российское военное командование в значительной степени полагается на извлеченные из хранилищ отремонтированные танки и бронемашины, чтобы заменить потери техники. Однако, с большой вероятностью, россияне не смогут выдержать эти потери в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

У Путина назревает серьезная проблема, затягивание войны под вопросом: в США раскрыли подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете аналитики сослались на информацию эксперта Украинского центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, который 13 ноября отметил, что российские войска продолжают производить и восстанавливать около 150-160 новых танков в месяц — примерно 1920 танков в год. Это примерно равно текущему коэффициенту замещения потерь российской техники.

По данным нидерландского проекта с открытым исходным кодом Oryx, российские войска потеряли около 3558 танков с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кевлюк заявил, что около 30% всех российских танков, произведенных за год (около 567 из 1344 произведенных за год танков), являются недавно изготовленными танками, а остальные 70 процентов российские войска вывозят со складов. Эксперт также отметил, что согласно последним оценкам британской разведки, если Россия будет продолжать вывозить танки и боевые бронированные машины со складов аналогичными темпами, то исчерпает собственные запасы к осени 2025 года.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале 2024 года оценил, что российские войска, вероятно, смогут выдержать около 3 тысячи ежегодных потерь техники в течение как минимум следующих двух-трех лет, реактивируя машины с хранения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее оценивал, что российская оборонно-промышленная база может производить около 250-300 новых танков и ремонтировать еще 250-300 танков в год.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-13-2024
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