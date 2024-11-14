В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по новой схеме: о чем идет речь

Среди европейских партнеров Киева все более популярной становится идея, что война с Россией закончится только в результате переговоров между Украиной и Россией, включающих уступки украинской территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Washington Post.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что эти разговоры приобрели еще большее значение после победы на выборах Дональда Трампа. Республиканец дал понять, что может поддержать соглашение, в результате которого часть захваченной территории останется в руках России. В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подогреваются мрачной ситуацией на поле боя – украинские войска находятся в обороне – и опасениями по поводу сокращения финансирования со стороны США.

Журналисты отмечают, что интервью с 10 действующими и бывшими дипломатами из Европы и НАТО подтверждают, что, несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все больше стремятся заложить основу для переговоров между Украиной и Россией, даже если параметры соглашения остаются труднодоступными.

СМИ пишет, что европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше, и дипломаты формулируют их не как "земля в обмен на мир", а скорее как земля в обмен на безопасность Украины.

Каким образом может выглядеть соглашение, пока неясно, поскольку дипломаты изучают "мирные планы", появившиеся после начала боевых действий России и Украины в 2022 году. Поскольку российские войска контролируют примерно пятую часть страны — в частности, восточный Донбасс и присоединенный Крымский полуостров, — замораживание сегодняшних линий фронта или определение демаркационной линии означало бы уступку Украине значительной части своей территории.

Отмечается, что публично предложения о "земле в обмен на мир" озвучивает разве что лояльный Кремлю премьер Венгрии Виктор Орбан. В то же время, страны Балтии и соседи Украины, такие как Польша, охвачены страхом перед РФ, которая будет давить на границы НАТО, и их сильно беспокоит такая возможность размена.

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