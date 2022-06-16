Украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста (ДОКУМЕНТ)

В руках украинских разведчиков оказалась техническая документация Крымского моста под названием "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Документы содержат подробную информацию об инфраструктуре моста. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста (фото из открытых источников)

"Представитель кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". ", — говорится в сообщении ведомства.

В Украинской разведке подвергли сомнениям заявление Кремля о безопасности стратегического объекта и опубликовали документы инфраструктурного объекта.

"Трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", – сообщили в ГУР.

В опубликованных документах имеется подробная информация о всей инфраструктуре комплекса, в частности, заезды-съезды, опоры моста, противооползневые конструкции, рельеф местности, дорожное покрытие и другие.

Документ можно просмотреть по этой ссылке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском городе. В России отреагировали на заявление генерала Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост "целью номер один" для ВСУ. Следовательно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, которых подобное заявление взволновало. Заявление Марченко Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с российскими пропагандистами. Песков заявил, что военные РФ и командование "гарантируют безопасность" и учитывают угрозы со стороны ВСУ в сторону их моста.

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