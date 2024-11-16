Отправка войск КНДР на войну против Украины: США, Япония и Южная Корея выступили с заявлением

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея решительно осудили нарушение многочисленных резолюций Совета безопасности ООН Россией и КНДР. Страны продолжат поддерживать Украину в ее праве на самооборону. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление появилось по итогу встречи лидеров трех стран Джо Байдена, Сигэру Исибы и Юн Сок Еля в столице Перу городе Лима.

"Мы решительно осуждаем нарушения... особенно в свете решения КНДР направить войска в Россию для ведения боевых действий против Украины. Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты... осуждают решения лидеров КНДР и России об опасном расширении агрессивной войны", — говорится в документе.

Три страны подчеркнули, что углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в том числе поставки боеприпасов и баллистических ракет, являются "особенно вопиющим", учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, страны и дальше поддерживают Украину в ее праве на оборону.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину в осуществлении ею своего неотъемлемого права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН", — сказано в заявлении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. Там они должны тренироваться использовать FPV-дроны. Об этом в интервью "The Washington Post" рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.