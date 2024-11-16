Отправка войск КНДР на войну против Украины: США, Япония и Южная Корея выступили с заявлением

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея решительно осудили нарушение многочисленных резолюций Совета безопасности ООН Россией и КНДР. Страны продолжат поддерживать Украину в ее праве на самооборону. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Соответствующее заявление появилось по итогу встречи лидеров трех стран Джо Байдена, Сигэру Исибы и Юн Сок Еля в столице Перу городе Лима.
Три страны подчеркнули, что углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в том числе поставки боеприпасов и баллистических ракет, являются "особенно вопиющим", учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.
Кроме того, в заявлении подчёркивается, страны и дальше поддерживают Украину в ее праве на оборону.
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Также издание "Комментарии" сообщало – северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. Там они должны тренироваться использовать FPV-дроны. Об этом в интервью "The Washington Post" рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
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