Коррупция во время войны: фирмы бизнесмена Милешко работают "под защитой" с компаниями РФ - СМИ



















Во время полномасштабной войны закупка у РФ запчастей к вертолетам и сотрудничество с подсанкционными фирмами могла бы расцениваться как госизмена, однако, похоже, не для "избранных", имеющих депутатское лобби. Журналисты СтопКора разоблачили коррупционную дружбу нардепа Копытина с авиабизнесменом Милешко, которая привела к миллионным злоупотреблениям и возможной монополизации авиаремонтной отрасли в Украине. Об этом сообщают "Украинские новости"

Роман Милешко (фото из открытых источников)

В материале говорится, СМИ поймали Милешко на сотрудничестве с РФ во время войны, покупке российских запчастей для вертолетов и срыве модернизации Ми-8 для Сил обороны Украины.

Журналисты сообщают, что компания "НЗ Оперейшнс" с орбиты Романа Милешко с уставным капиталом в 120 тысяч гривен за два года получила невероятные государственные контракты более чем на 2 миллиарда гривен.

Авторы статьи пишут, что эта история не о случайности, а о хорошо выстроенной системе коррупционных связей:

в 2016 году Милешко работал в компании "РОТОР УКРАИНА", соучредителем которой был Копытин;

в 2021 году помощник Копытина возглавлял принадлежащую Милешко авиакомпанию "Константа";

март 2022 года: нардеп Копытин лично вмешивается, требуя от Госавиаслужбы срочной регистрации вертолетов компании Милешко.

Журналисты выяснили, что Милешко учился с братом Копытина, работал в компании Копытина и назначил руководителем своей компании помощника нардепа. Любопытно, что сам Роман Милешко позиционирует себя как "авиатор в третьем поколении". Его отец — бывший советский военный, связанный с российской авиацией, даже баллотировался в госдуму РФ.

Несмотря на громкие заявления о патриотизме, СМИ обнаружили прямые доказательства возможного сотрудничества с российскими структурами:

фирмы Милешко арендуют и покупают воздушные суда у граждан РФ через оффшорные компании в ОАЭ;

в 2024 году приобретен вертолет Ми-17 через подсанкционную компанию AMIS;

использование деталей, производимых в России в 2022-2023 годах;

директором одной из компаний является Алеко Ткемадзе — лицо, приближенное к пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили.

Юрист Сергей Руденко отмечает: подобные действия в военное время имеют признаки государственной измены (статья 111 УКУ) с наказанием пожизненного заключения.

Но и это еще не все. Еще одна аффилированная с Милешко компания "МС Авиа-Грейд" в декабре 2022 года подписала контракт на переоснащение 10 вертолетов Ми-8 на сумму свыше 470 млн грн. И это несмотря на то, что фирма демонстрирует поразительную неэффективность выполнения критически важных контрактов: до конца 2023 года было передано только 4 вертолета, а на машинах установлены сомнительные фильтры PALL 120 PUREair, не адаптированные к украинским условиям.

Эксперты предостерегают, что такие фильтры могут обмерзать зимой, создавая критические риски для безопасности полетов.

В материале говорится, что пока компания Милешко с 82 работниками и офисом в 200 кв. м получает миллиардные контракты, мощные отечественные авиагиганты "Авиакон" и "Мотор Сич" простаивают. Хотя государственный завод "Авиакон", по утверждению специалистов, выполняет аналогичные работы в разы быстрее и эффективнее.

Сами фигуранты ситуацию никак не комментируют. Роман Милешко, по информации пограничной службы, с ноября 2024 года находится за границей, вероятно, в США. Игорь Копытин получил сообщение от медийщиков, но не ответил, пишут СМИ.

СМИ передали материалы расследования в НАБУ, ДБР и СБУ.



