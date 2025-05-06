Как понимать намек Трампа: может ли падение цены на нефть заставить Путина остановить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения по завершению войны в Украине. Может ли подобный метод заставить Путина согласиться на прекращение огня? Что ждут США, почему не вводят более жесткие санкции в отношении РФ, которая пока наотрез отказывается прекращать огонь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Падение цен на нефть. Фото из открытых источников

Низкая цена на нефть – это для России проблема, но у нас нет столько времени

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Теоретически да. Действительно, если цена на нефть падает – это для России проблема. Но выиграть войну за счет того, что цена на нефть просто рухнет, очень сложно. Следует понимать, что падение цены на нефть может затянуться на годы. Мы не можем ждать годами".

Что касается заявления о том, что Путин готов к прекращению огня, то Александр Охрименко отмечает, что это однозначно неправда. Практически каждый день увеличивается количество "шахедных" и ракетных ударов по Украине. К тому же продолжается наступление русской армии на приграничье Сумской области, неспокойно в Херсонской области. Все это не говорит о том, что Путин не хочет остановить войну. Так что Трамп лукавит.

"С другой стороны, действительно цена на нефть может привести к тому, что у Путина не будет хватать денег для финансирования войны, но это если цена на нефть упадет достаточно серьезно и будет на довольно низком уровне в течение длительного времени. Но ключевой вопрос, опять же, это время. Этот эффект может сработать спустя несколько лет. Как Украине продержаться еще несколько лет – непонятно. Поэтому, если бы Трамп ввел действительно жесткие санкции, то, возможно, ситуация изменилась бы гораздо быстрее. Он же только рассказывает, что, возможно, введет их, но это имеет лишь негативный эффект, когда идут слова, а нет дел", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Есть четкая зависимость между ценами на нефть и активностью РФ

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что логика утверждении Дональда Трампа, конечно же, есть. Если вот смотреть историю последних 50 лет, то, например, Советский Союз начал вторжение в Афганистан на высоком пике нефтяных доходов, который как раз завершал период жирных 70-х годов, когда цены на нефть выросли в 10 раз фактически. Выводил уже войска из Афганистана, когда нефть стоила приблизительно 8 долларов, что привело, в том числе, к крушению Советского Союза.

"Соответственно, есть четкая зависимость между ценами на нефть и активностью, например, России. Они начали, например, аннексию Крыма в 2014 году, а после Минских соглашений, как раз в период правления Трампа, они резко снизили свою активность. Поэтому есть четкая корреляция. Но тут ситуация для России значительно хуже тем, что они уже залезли в войну. И это война лично Путина. Они не могут остановиться, потому что для Путина это крах его политической жизни и, скорее всего, жизни физической. Соответственно, тут есть рациональный фактор Путина, который, на мой взгляд, пока будет при власти, будет пытаться воевать. Ну, и плюс, конечно же, на Россию давит тот фактор, что Украина активно уничтожает нефтегазовую инфраструктуру. Есть угроза блокировки вообще портов Новороссийска, через которые идет нефть и экспорт, импорт товаров. Это будет заставлять, в первую очередь, Россию останавливаться", – отметил эксперт.

При этом Тарас Загородний не исключает, что пагубная для РФ ситуация может в итоге привести даже к уходу со всех временно оккупированных территорий.

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