Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пришел к выводу, что Россия несет ответственность за сбивание рейса MH17 в июле 2014 года, нарушив Конвенцию о международной гражданской авиации.

РФ сбила MH17. Фото из открытых источников

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, которое вместе с Австралией инициировало спор против России в ICAO.

Совет ИСАО принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против РФ по сбыту рейса MH17 17 июля 2014 года.

Решение было принято путем голосования членов Совета ИКАО. Значительное большинство членов Совета поддержало позицию Нидерландов и Австралии. Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Сначала ИСАО должно обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу.

"Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились в духе доброй воли и в соответствии с конкретным графиком и дали реальные результаты", — объясняет нидерландский МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность.