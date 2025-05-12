Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным: о чем договорились

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Лиля Воробьева
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, в центре которых был вопрос о прекращении войны в Украине. Об этом пишет издание Hürriyet.
Реджеп Эрдоган (фото из открытых источников)
Эрдоган отметил, что 11 мая он провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы стороны затронули ряд ключевых вопросов, среди которых важной темой стало завершение боевых действий.
На следующий день турецкий лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Эрдоган отметил готовность Анкары выступить посредником в мирных переговорах.
Глава Турции отметил, что стороны были близки к мирному урегулированию еще в марте 2022 года, однако эти усилия потерпели крах из-за "вмешательства военных баронов".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ в Стамбул . Таким образом, он прокомментировал заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.
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