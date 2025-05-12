Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным: о чем договорились

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, в центре которых был вопрос о прекращении войны в Украине. Об этом пишет издание Hürriyet.

Реджеп Эрдоган (фото из открытых источников)

Эрдоган отметил, что 11 мая он провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы стороны затронули ряд ключевых вопросов, среди которых важной темой стало завершение боевых действий.

На следующий день турецкий лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Эрдоган отметил готовность Анкары выступить посредником в мирных переговорах.

"Мы только что провели переговоры с господином Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие. Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа решать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. дипломатии", — сказал Эрдоган.

Глава Турции отметил, что стороны были близки к мирному урегулированию еще в марте 2022 года, однако эти усилия потерпели крах из-за "вмешательства военных баронов".

"Россия, Украина и Соединенные Штаты договорились о проведении переговоров. Как единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались в этот раз, не будет упущена", — добавил Эрдо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ в Стамбул . Таким образом, он прокомментировал заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.