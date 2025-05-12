Санкции не заставят Россию остановить войну против Украины.

Запад снова угрожает РФ санкциями. Фото из открытых источников

Так, заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин отреагировал на заявления европейских стран, которые пригрозили России санкциями, если Кремль не согласится на предложение Украины начать 30-дневное перемирие.

"Если коротко, то я не верю в санкции. За все это время угрозы санкциями стали звучать так же, как обеспокоенность и беспокойство", – заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что странам Запада "уже давно пора действовать, а не обещать действия".

Он добавил, что уже давно пора для полноценных мер против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии.