На территории временно оккупированного Крыма плотность размещенных систем противовоздушной обороны выше, чем в некоторых российских регионах, поскольку полуостров ценен для РФ с логистической точки зрения, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, полковник Дмитрий Плетенчук.

В Крыму много ПВО. Фото из открытых источников

"Крым — это символическая и логистическая ценность для России. Плотность ПВО на полуострове — выше, чем во многих регионах самой РФ. ПВО — товар искусственный. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники россияне имеют ограниченные возможности для пополнения потерь", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что украинские военные с начала 2024 уничтожили значительное количество ПВО россиян, а также штаб Черноморского флота и другие объекты. Однако враг продолжает запускать с полуострова дроны.

"Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в большинстве своем они используют проверенные локации", — пояснил представитель ВМС.

Он добавил, что основными площадками окупантов для запусков БПЛА остаются мыс Чауда, Пивковка и район Керчи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии.