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Штурмы не прекращаются: РФ бросила огромные силы на Покровск

Враг не прекращает наступления на Покровском направлении

сегодня, 23:21
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Марьян Ощановский

Российские захватчики ежедневно проводят интенсивные штурмовые атаки на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алексом".

Штурмы не прекращаются: РФ бросила огромные силы на Покровск

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Покровское направление не утихает. Враг ежедневно терпит огромные потери в пехоте. Иногда, глядя в сводки по направлению, даже не верится, что все так на самом деле. Но такова реальность, потому что штурмы не прекращаются и продолжаются 24/7", — сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, на Покровское направление враг подтянул большое количество артиллерии для поддержки штурмовых действий.

"Соответственно у нас увеличилось количество пораженных целей данного типа – около 30 артиллерийских систем за последние сутки", – рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5528
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