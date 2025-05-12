На Западе узнали, что произошло с запретом для Зеленского на переговоры с Путиным

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным даже при указе 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Об этом пишет Politico.
Встреча Зеленского с Путиным (фото из открытых источников)
Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.
Журналисты Politico отмечают, что пока нет уверенности в том, посетит ли Зеленский Турцию для возможной встречи с Путиным.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назначил Путину личную встречу . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ в Стамбул . Таким образом, он прокомментировал заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.
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