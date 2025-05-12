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На Западе узнали, что произошло с запретом для Зеленского на переговоры с Путиным

Согласно решению СНБО, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным были признаны "невозможными".

сегодня, 20:05
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным даже при указе 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Об этом пишет Politico.

На Западе узнали, что произошло с запретом для Зеленского на переговоры с Путиным

Встреча Зеленского с Путиным (фото из открытых источников)

Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

"В то время говорилось, что говорить с Путиным невозможно. Сейчас говорить с Путиным возможно. Президент решает, когда и с кем он должен говорить в нужный момент. Ни слова о запрете", — подчеркнул собеседник Politico.

Журналисты Politico отмечают, что пока нет уверенности в том, посетит ли Зеленский Турцию для возможной встречи с Путиным.

"Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции от россиян", — добавил источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назначил Путину личную встречу . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

"Мы ждем от завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ в Стамбул . Таким образом, он прокомментировал заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.



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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-respond-ukraine-ceasefire-drone-attack/
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