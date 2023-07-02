Топ-события недели: важные решения и заявления – что настораживает

На недели, когда мы попрощались с июнем и вступили в июль, украинские войска продолжали наступательные действия, хоть и с огромным трудом. На дипломатическом фронте наша страна активизировала сражение за вступление в НАТО и реальные гарантии безопасности до этого. Ну, а страна-агрессор – Россия – разгребала последствия мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным. Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги недели (с 26 июня по 2 июля) и очертили значение ряда событий на будущее.
События в Украине. Фото из открытых источников
В обществе, особенно после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, большое внимание к ситуации с ЗАЭС
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин одним из ключевых событий недели считает историю, связанную с Запорожской АЭС. А именно – сообщения представителей украинской власти, разведки о том, что она заминирована.
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"В обществе, особенно после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
, большое внимание к ситуации с ЗАЭС. Украина на этой неделе активно поднимала данный вопрос в плане необходимости усиления международного контроля за ситуацией, усиления давления на РФ. Звучали предупреждения, что последствия такой трагедии — будут катастрофическими для всех. Так что эта тема, как и вообще ядерный шантаж со стороны России, была определяющей на этой неделе и точно будет такой дальше", – отмечает эксперт.
Среди топ-событий уходящей недели он называет также все последствия пригожинского бунта.
"Внимание нашей страны к этой теме более чем логично. Россия ведет войну против нас, вагнеровцы были активным элементом этой войны. Мне кажется, что за эту неделю стало более очевидно — имелась некая режиссура, договоренности между башнями Кремля. Однако даже если это был фальш-путч (чтобы не допустить реальный путч в будущем), политические его последствия для РФ в целом и правящего режима в частности — весьма серьезные", – уверен Алексей Якубин.
По его мнению, еще одним ярким событием стало празднование очередной годовщину украинской Конституции и выступление президента Зеленского по этому поводу в Раде. С посылами касательно того, какой Украина должна стать в будущем. О таком, акцентирует политолог, важно говорить, несмотря на то, что война не закончена.
"Из международной повестки стоит отметить много заявлений, связанных с нашими ожиданиями от грядущего саммита НАТО (11-12 июля в Вильнюсе
). На этой неделе активно из Офиса президента звучали меседжи, что если на саммите мы услышим очередные обещания без конкретики, то Зеленский просто не поедет в Вильнюс. Подчеркивалось, что Вильнюс не должен стать Бухарестом, имея в виду провальный саммит 2008 года в столице Румынии. Мы надеемся, что грядущий саммит станет отправной точкой нового будущего, в котором Украина точно станет членом Альянса", – отмечает эксперт.
И, конечно, продолжает он, страна в социально-экономическом плане с опаской ожидала возвращения акциза на топлива, новые повышения цен и тарифов.
"В итоге в конце недели вспыхнул скандал между Офисом президента и НКРЭКУ по воде – в ракурсе того, что Кабмин поднятия тарифов не согласовывал
. Следует признать, что достаточно дискуссионный момент – поднятие тарифов во время войны. Однако их поднимают – и в июле к нам придут платежки с уже новыми цифрами за электричество", – констатирует Алексей Якубин.
Есть ряд важных решений, которые приняты на этой неделе в парламенте
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три топ-момента уходящей недели, связанные с решениями, принятыми в парламенте и не только.
Первый – голосование за законопроект №8401 по отмене 2% для физлиц-предпринимателей.
"Из положительного – были приняты важные комитетские изменения, в числе которых – отсрочка введения вступления закона в силу на месяц (с августа), штрафов по РРО – до конца сентября, – рассказал нардеп. – И главное – не возвращается проверки бизнеса
".
Вторым ярким моментом Ярослав Железняк считает скандальное назначение Елены Думы главой АРМА.
"Даже после двух предупреждений от послов G7 власти проигнорировали их замечания – и с нарушением закона назначили лояльного к себе человека", – акцентирует эксперт.
Третьим важным моментом уходящей недели он считает голосование за закон №9342 об увеличении доплаты военным. По словам Ярослава Железняка, это сделано на замену спорного проекта экс-спикера Разумкова о выплате 30К, в новом варианте – много положительных изменений для военных.
Фоновая тема всей недели, как и предыдущих, – война и всё, что связано с этим
Политтехнолог Петр Охотин называет эту неделю – реалистичной.
"Реализм – в интервью главкома Залужного, где он сказал, что контрнаступление – это не шоу
. Реализмом наполнены сообщения о подготовке саммита в Вильнюсе. Это тот момент, когда обществу говорят подлинные вещи, общаются как со взрослыми", – акцентирует эксперт.
Он также отмечает, что фоновая тема всей недели, как и предыдущих, – война и всё, что связано с этим.
"Я бы советовал в новостях не выискивать "точки успеха", а понимать, что идет долгий процесс. И главное – не недельные промежутки, а финальный результат. Замеры через неделю в такой ситуации просто не работают", – поясняет Петр Охотин.
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