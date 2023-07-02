Топ-события недели: важные решения и заявления – что настораживает

На недели, когда мы попрощались с июнем и вступили в июль, украинские войска продолжали наступательные действия, хоть и с огромным трудом. На дипломатическом фронте наша страна активизировала сражение за вступление в НАТО и реальные гарантии безопасности до этого. Ну, а страна-агрессор – Россия – разгребала последствия мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным. Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги недели (с 26 июня по 2 июля) и очертили значение ряда событий на будущее.

События в Украине. Фото из открытых источников

В обществе, особенно после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, большое внимание к ситуации с ЗАЭС

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин одним из ключевых событий недели считает историю, связанную с Запорожской АЭС. А именно – сообщения представителей украинской власти, разведки о том, что она заминирована.

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большое внимание к ситуации с ЗАЭС. Украина на этой неделе активно поднимала данный вопрос в плане необходимости усиления международного контроля за ситуацией, усиления давления на РФ. Звучали предупреждения, что последствия такой трагедии — будут катастрофическими для всех. Так что эта тема, как и вообще ядерный шантаж со стороны России была определяющей на этой неделе и точно будет такой дальше", – отмечает эксперт. "В обществе, особенно после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

Среди топ-событий уходящей недели он называет также все последствия пригожинского бунта.

"Внимание нашей страны к этой теме более чем логично. Россия ведет войну против нас, вагнеровцы были активным элементом этой войны. Мне кажется, что за эту неделю стало более очевидно — имелась некая режиссура, договоренности между башнями Кремля. Однако даже если это был фальш-путч (чтобы не допустить реальный путч в будущем), политические его последствия для РФ в целом и правящего режима в частности — весьма серьезные", – уверен Алексей Якубин.

По его мнению, еще одним ярким событием стало празднование очередной годовщину украинской Конституции и выступление президента Зеленского по этому поводу в Раде. С посылами касательно того, какой Украина должна стать в будущем. О таком, акцентирует политолог, важно говорить, несмотря на то, что война не закончена.

На этой неделе активно из Офиса президента звучали меседжи, что если на саммите мы услышим очередные обещания без конкретики, то Зеленский просто не поедет в Вильнюс Подчеркивалось, что Вильнюс не должен стать Бухарестом имея в виду провальный саммит 2008 года в столице Румынии. Мы надеемся, что грядущий саммит станет отправной точкой нового будущего, в котором Украина точно станет членом Альянса", – отмечает эксперт. "Из международной повестки стоит отметить много заявлений, связанных с нашими ожиданиями от грядущего саммита НАТО (11-12 июля в Вильнюсе ).

И, конечно, продолжает он, страна в социально-экономическом плане с опаской ожидала возвращения акциза на топлива, новые повышения цен и тарифов.

Следует признать, что достаточно дискуссионный момент – поднятие тарифов во время войны. Однако их поднимают – и в июле к нам придут платежки с уже новыми цифрами за электричество", – констатирует Алексей Якубин. "В итоге в конце недели вспыхнул скандал между Офисом президента и НКРЭКУ по воде – в ракурсе того, что Кабмин поднятия тарифов не согласовывал

Есть ряд важных решений, которые приняты на этой неделе в парламенте

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три топ-момента уходящей недели, связанные с решениями, принятыми в парламенте и не только.

Первый – голосование за законопроект №8401 по отмене 2% для физлиц-предпринимателей.

"Из положительного – были приняты важные комитетские изменения, в числе которых – отсрочка введения вступления закона в силу на месяц (с августа), штрафов по РРО – до конца сентября, – рассказал нардеп. – И главное – не возвращается проверки бизнеса ".

Вторым ярким моментом Ярослав Железняк считает скандальное назначение Елены Думы главой АРМА.

"Даже после двух предупреждений от послов G7 власти проигнорировали их замечания – и с нарушением закона назначили лояльного к себе человека", – акцентирует эксперт.

Третьим важным моментом уходящей недели он считает голосование за закон №9342 об увеличении доплаты военным. По словам Ярослава Железняка, это сделано на замену спорного проекта экс-спикера Разумкова о выплате 30К, в новом варианте – много положительных изменений для военных.

Фоновая тема всей недели, как и предыдущих, – война и всё, что связано с этим

Политтехнолог Петр Охотин называет эту неделю – реалистичной.

Он также отмечает, что фоновая тема всей недели, как и предыдущих, – война и всё, что связано с этим.

"Я бы советовал в новостях не выискивать "точки успеха", а понимать, что идет долгий процесс. И главное – не недельные промежутки, а финальный результат. Замеры через неделю в такой ситуации просто не работают", – поясняет Петр Охотин.

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