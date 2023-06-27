Чем обернулся подрыв Каховской ГЭС – способен ли мир предотвратить новые теракты

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Кравцев Сергей
Три недели назад, 6 июня, россияне (в чем уже нет сомнений) совершили теракт – подрыв дамбы Каховской ГЭС. Согласно данным Офиса Генпрокурора, Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, причем, 14 из них подпадает под определение экоцида. Сейчас на горизонте – новая угроза, вероятный теракт на Запорожской АЭС. Что можно сказать о мировой реакции на происходящее на данный момент? Кто и как себя проявил в этой ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера поделился таким мнением:
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Сергей Магера акцентирует, что последствия экологических преступлений российской армии в Украине будут сказываться еще долгие годы. Их масштабы потрясают. Как и те угрозы, которые могут еще возникнуть – на Запорожской АЭС, на "Крымском титане" в Армянске. Наша разведка уже указывала, что РФ может устроить там теракты. Что обернется уже экологическими катастрофами планетарного масштаба.
Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что уничтожение Каховской ГЭС – безусловный экоцид. И спустя три недели после этого очередного теракта, совершенного россиянами на украинской земле, большинство стран мира признали, что это – преступление и против людей, и против природы.
Он напоминает, что огромный ущерб нанесен людям, которые потеряли жилье, имущество, а кто-то и жизни. Уничтожены активы предприятий – аграрных и не только.
В то же время, отмечает он, оккупированные территории левобережья также попали под поток, который, в том числе, переместил мины, щедро посеянные врагом. И сейчас они оказались в тех местах, которые оккупанты не ожидали – и они сами же на них подрываются. Плюс – фактически была смыта первая линия российской обороны, часть захватчиков даже погибла.
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