logo

BTC/USD

30502.28

ETH/USD

1876.02

LTC/USD

87.73

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Чем обернулся подрыв Каховской ГЭС – способен ли мир предотвратить новые теракты
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем обернулся подрыв Каховской ГЭС – способен ли мир предотвратить новые теракты

Не в первый раз неприятно удивила ООН, лишь по инициативе нашей страны был созван Совбез ООН по поводу катастрофы на Каховской ГЭС

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Три недели назад, 6 июня, россияне (в чем уже нет сомнений) совершили теракт – подрыв дамбы Каховской ГЭССогласно данным Офиса Генпрокурора, Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, причем, 14 из них подпадает под определение экоцидаСейчас на горизонте – новая угроза, вероятный теракт на Запорожской АЭСЧто можно сказать о мировой реакции на происходящее на данный момент? Кто и как себя проявил в этой ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Чем обернулся подрыв Каховской ГЭС – способен ли мир предотвратить новые теракты

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Реакция мирового сообществ должна быть более резкой

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера поделился таким мнением:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В Украине давно перестали удивляться тому, что творит Россия в ходе своей преступной агрессии. А вот медлительность Международного Комитета Красного Креста в реакции на происходящее откровенно удивило. Не случайно на этом в первые дни после каховской трагедии акцентировал внимание президент УкраиныНе в первый раз неприятно удивляет и ООН. Лишь по инициативе нашей страны был созван Совбез ООН по поводу катастрофы на Каховской ГЭС".

Сергей Магера акцентирует, что последствия экологических преступлений российской армии в Украине будут сказываться еще долгие годы. Их масштабы потрясают. Как и те угрозы, которые могут еще возникнуть – на Запорожской АЭСна "Крымском титане" в АрмянскеНаша разведка уже указывала, что РФ может устроить там теракты. Что обернется уже экологическими катастрофами планетарного масштаба.

"Реакция мирового сообществ, безусловно, должна быть более резкой. ООН пора прийти к пониманию, что России после таких преступлений против человечества – не место ни в Совбезе ООН, ни вообще в этой структуре", – констатирует нардеп.

Сейчас вода сошла, ситуация более-менее стабилизировалась, но потери – огромны, а на месте Каховского водохранилища – будущая пустыня

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что уничтожение Каховской ГЭС – безусловный экоцид. И спустя три недели после этого очередного теракта, совершенного россиянами на украинской земле, большинство стран мира признали, что это – преступление и против людей, и против природы.

"Более одного миллиона га сельскохозяйственных земель, которые требуют полива, лишены теперь такой возможности. И не смогут осуществлять посевные кампании как минимум следующие пять лет. Более 100 тысяч га земель были уничтожены водными потоками, которые шли мощными волнами после подрыва дамбы. Потери аграрного сектора колоссальны. Чтобы всё восстановить потребуется около 1 млрд долларов, годы работы", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что огромный ущерб нанесен людям, которые потеряли жилье, имущество, а кто-то и жизни. Уничтожены активы предприятий – аграрных и не только.

"Если подсчитать все потери, учитывая и погибшую ГЭС, речь пойдет о более 3 млрд долларах и свыше пяти лет, необходимых на восстановление. Около 30% суммы – чтобы возобновить системы орошения, вернуть активы, которые потеряли предприятия", – поясняет Леонид Козаченко.

В то же время, отмечает он, оккупированные территории левобережья также попали под поток, который, в том числе, переместил мины, щедро посеянные врагом. И сейчас они оказались в тех местах, которые оккупанты не ожидали – и они сами же на них подрываются. Плюс – фактически была смыта первая линия российской обороны, часть захватчиков даже погибла.

"Сейчас вода сошла, ситуация более-менее стабилизировалась, но потери – огромны, а на месте Каховского водохранилища – будущая пустыня, вредные вещества, попавший в общий поток после подрыва, попали даже в Черное море. Из позитива – страны, которые нас поддерживают, обещают предоставить соответствующую помощь, чтобы мы смогли всё восстановить, – подчеркивает эксперт. – Нам нужны лишь время, средства и вера в то, что мы обязательно вернем всё потерянное и даже преумножим потенциал, который был ранее".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Путина по итогам мятежа Пригожина – что теперь будет с ЧВК Вагнер.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!