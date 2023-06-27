Чем обернулся подрыв Каховской ГЭС – способен ли мир предотвратить новые теракты

Три недели назад, 6 июня, россияне (в чем уже нет сомнений) совершили теракт – подрыв дамбы Каховской ГЭС. Согласно данным Офиса Генпрокурора, Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, причем, 14 из них подпадает под определение экоцида. Сейчас на горизонте – новая угроза, вероятный теракт на Запорожской АЭС. Что можно сказать о мировой реакции на происходящее на данный момент? Кто и как себя проявил в этой ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Реакция мирового сообществ должна быть более резкой

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера поделился таким мнением:

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Не в первый раз неприятно удивляет и ООН. Лишь по инициативе нашей страны был созван Совбез ООН по поводу катастрофы на Каховской ГЭС". "В Украине давно перестали удивляться тому, что творит Россия в ходе своей преступной агрессии. А вот медлительность Международного Комитета Красного Креста в реакции на происходящее откровенно удивило. Не случайно на этом в первые дни после каховской трагедии акцентировал внимание президент Украины

Сергей Магера акцентирует, что последствия экологических преступлений российской армии в Украине будут сказываться еще долгие годы. Их масштабы потрясают. Как и те угрозы, которые могут еще возникнуть – на Запорожской АЭС, на "Крымском титане" в Армянске. Наша разведка уже указывала, что РФ может устроить там теракты. Что обернется уже экологическими катастрофами планетарного масштаба.

"Реакция мирового сообществ, безусловно, должна быть более резкой. ООН пора прийти к пониманию, что России после таких преступлений против человечества – не место ни в Совбезе ООН, ни вообще в этой структуре", – констатирует нардеп.

Сейчас вода сошла, ситуация более-менее стабилизировалась, но потери – огромны, а на месте Каховского водохранилища – будущая пустыня

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что уничтожение Каховской ГЭС – безусловный экоцид. И спустя три недели после этого очередного теракта, совершенного россиянами на украинской земле, большинство стран мира признали, что это – преступление и против людей, и против природы.

"Более одного миллиона га сельскохозяйственных земель, которые требуют полива, лишены теперь такой возможности. И не смогут осуществлять посевные кампании как минимум следующие пять лет. Более 100 тысяч га земель были уничтожены водными потоками, которые шли мощными волнами после подрыва дамбы. Потери аграрного сектора колоссальны. Чтобы всё восстановить потребуется около 1 млрд долларов, годы работы", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что огромный ущерб нанесен людям, которые потеряли жилье, имущество, а кто-то и жизни. Уничтожены активы предприятий – аграрных и не только.

"Если подсчитать все потери, учитывая и погибшую ГЭС, речь пойдет о более 3 млрд долларах и свыше пяти лет, необходимых на восстановление. Около 30% суммы – чтобы возобновить системы орошения, вернуть активы, которые потеряли предприятия", – поясняет Леонид Козаченко.

В то же время, отмечает он, оккупированные территории левобережья также попали под поток, который, в том числе, переместил мины, щедро посеянные врагом. И сейчас они оказались в тех местах, которые оккупанты не ожидали – и они сами же на них подрываются. Плюс – фактически была смыта первая линия российской обороны, часть захватчиков даже погибла.

"Сейчас вода сошла, ситуация более-менее стабилизировалась, но потери – огромны, а на месте Каховского водохранилища – будущая пустыня, вредные вещества, попавший в общий поток после подрыва, попали даже в Черное море. Из позитива – страны, которые нас поддерживают, обещают предоставить соответствующую помощь, чтобы мы смогли всё восстановить, – подчеркивает эксперт. – Нам нужны лишь время, средства и вера в то, что мы обязательно вернем всё потерянное и даже преумножим потенциал, который был ранее".

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