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Зеленский упрекнул Красный Крест в бездействии

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее", - заявляет Владимир Зеленский о последствиях подрыва Каховской ГЭС и катастрофическом затоплении Херсонщины

7 июня 2023, 23:47
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Автор:

Константин Куликов

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста за их безразличие и бездействие к трагедии Херсонщины и Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский упрекнул Красный Крест в бездействии

Эмблема Международного комитета Красного Креста

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно – сколько людей на временно  оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы — спасают людей. Но нужны масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации — такие, как Международный комитет Красного Креста — немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсона", — заявил Зеленский.


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"Каждый погибший человек там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы – значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства – есть ", – заявил также президент Украины.

Напомним, что международное сообщество предоставило комитету уникальные полномочия, базирующиеся на международном гуманитарном праве Женевских конвенций для защиты жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов. В официальных документах МККК значится, что: "Международный комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чья самостоятельная гуманитарная миссия состоит в защите жизни и достоинства жертв войны и ситуаций внутреннего насилия и оказании им помощи".

Согласно Женевской конвенции, Красный крест, Красный полумесяц и Красный кристалл являются эмблемами, обеспечивающими защиту военной медицинской службы и органов помощи гражданскому населению в вооруженных конфликтах, и их следует размещать на гуманитарных и медицинских транспортных средствах и зданиях. Оригинальная эмблема с красным крестом на белом фоне является точной обратной стороной флага Швейцарии. Позже дополнены двумя другими — Красным полумесяцем и Красным кристаллом.

Тем временем, стало известно о первых погибших от подтопления в оккупированных Олешках на Херсонщине.

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