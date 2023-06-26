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Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля оккупантов: в ГУР сделали тревожное заявление

Может случиться так называемый "эксцесс исполнителя", то есть выход ситуации на Запорожской АЭС из-под контроля оккупанта

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В украинской разведке внимательно изучают все возможные варианты сценариев, которые могут возникнуть на Запорожской АЭС, если Россия решится на очередной террористический акт. Террор нужен Москве, чтобы, с одной стороны усилить давление на Украину, а, с другой стороны, повысить эскалацию в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля оккупантов: в ГУР сделали тревожное заявление

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Сейчас просчитываются последствия возможных сценариев, в случае реализации террористических намерений врага в отношении Запорожской АЭС. Информация о минировании была получена уже не впервые, в этом году мы имели активизацию действий со стороны врага", – отметил Андрей Юсов.


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Он добавил, Украина обращается ко всему миру, подчеркивая, что российские оккупанты рассматривают, как вполне реальный сценарий – подрыв Запорожской АЭС.

При этом Андрей Юсов подчеркнул, что один из сценариев предполагает эксцесс исполнителя, то есть, выход из-под контроля оккупанта ситуации на ЗАЭС.

Отметим, по информации украинской разведки, россияне заминировали Запорожскую атомную электростанцию, также был заминирован охлаждающий водоем.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия, несмотря на периодические угрозы, не решится нанести по нашей стране ядерный удар. Между тем, президент США Джо Байден не исключает такой возможности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, вероятно, готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС. О чем говорят ядерные игры России – и к чему они могут в итоге привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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