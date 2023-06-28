Как изменить Конституцию сейчас или после войны – что может улучшить жизнь украинцев

28 июня отмечается День Конституции Украины. Как следует видоизменить Основной Закон уже сейчас или после войны, чтобы жить в нашем государстве стало легче, безопаснее и благополучнее в социально-экономическом смысле? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Конституция Украины. Фото: из открытых источников
Украина должна быть парламентской республикой
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает следующим образом:
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"Идеи о конституционной реформе присутствуют в каждом политическом периоде. Но украинцы до полномасштабной войны с Россией проявляли мало интереса к неким новым форматам общественного договора. Соответственно – к серьезным размышлениям над изменениями Конституции".
При этом, продолжает эксперт, практически каждый новый президент стремился менять Конституцию под себя. В результате чего терял уважение со стороны общества и сам процесс такого реформирования, и собственно Конституционный Суд, куда вводились люди главы государства, принимая решения под него.
"Я убеждена, что Украина должна быть парламентской республикой. Потому что получается – любой президент стремится к сверхполномочиям, что стимулирует к централизации власти в негативном смысле, – поясняет Екатерина Одарченко. – Парламентская же республика подразумевает больше ответственности на депутатах, больше возможности для политического диалога. Что будет предотвращать негативные факторы, когда любой новый глава государства меняет правила под себя, тяготея к авторитарному строю. Кроме того, процедура назначения генпрокурора, губернаторов, тоже должна быть пересмотрена. Те страны, где губернаторы выбираются, а не назначаются, являются более успешными, демонстрируют более демократические процессы".
Чтобы в Украине возрождать правовое государство, необходимо вернуться в законодательное поле 2014 года
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:
"В День Конституции именно вопрос соблюдения конституционных прав граждан, основ Конституции становится еще более острым и актуальным. Уверен, что нам следует вернуть Конституцию в законодательное поле. Те изменения, которые были внесены в нее в 2014 году, фактически незаконны и приняты ненадлежащим способом и ненадлежащим составом Верховной Рады. С грубейшими нарушениями собственно Основного Закона. Следует прекратить любые поползновения в части узурпации власти и построения тоталитарного режима".
Как отмечает Ростислав Кравец, не правовым способом видоизмененная в 2014 году Конституция дала возможность практически уничтожить целую ветвь власти – судебную.
"Судебная реформа провела к полному краху защиты прав человека в Украине. Досталось и прокуратуре, которую лишили функции надзора, превратив в бесполезный орган. С тем же успехом в судах интересы государства могут представлять не прокуроры, а оперативные сотрудники и следователи. Что формально сейчас и происходит", – подчеркивает эксперт.
Он уверен – чтобы в Украине возрождать правовое государство, необходимо вернуться в законодательное поле 2014 года. Что повлечет за собой отмену новых кодексов, которые принимались не соответствующим необходимому количеством депутатов, констатирует Ростислав Кравец.
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Ігор
сегодня, 09:54
Треба не повертатись до старого, а міняти все. Навіть назву на Русь і віру повертати ту яку зрадили заради православної секти. Законодавство і уклад життя міняти повністю. Ліквідувати інститут президентства і КС. Все робити зараз, це єдиний шанс врятувати країну.