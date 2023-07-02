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Российские силы в Украине столкнулись со сложным выбором – ISW

Россияне ослабляют свой контроль над Херсонской и Луганской областями, чем может воспользоваться ВСУ.

сегодня, 08:17
Автор:
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Slava Kot
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Российские силы в Украине столкнулись со сложным выбором – ISW

Россияне передислоцируются из Херсонской области. Фото из открытых источников

Россия пытается дать ответ на удачные украинские контрнаступательные действия вблизи Бахмута. Для этого они забирают войска по другим направлениям, чем ослабляют свои позиции в этих регионах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.


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Исследователи Института изучения войны проанализировали заявления представителей украинской армии и считают, что Россия взимает свои войска на Бахмутское направление. Спикер Восточного управления Сергей Череватый указывал 1 июля на передислокацию неназванного полка РФ из Лиманского направления в Бахмут. Несколько ранее заместитель Минобороны Ганна Маляр сообщала, что войска РФ перебросили лучшие свои подразделения из Херсонского направления на Бахмутское.

Череватый предполагает, что россияне имеют в Бахмуте больше пропагандистских целей, чем военных. Таким образом, Россия сосредоточила элитные войска близ Бахмута, чтобы поддерживать информацию о якобы захвате города в мае. ISW указывает, что из-за таких действий российское командование предстало перед сложным выбором.

"Если российское подкрепление будет недостаточным для удержания российских достижений в Бахмуте, командование РФ может столкнуться с тяжелым выбором относительно того, рискнуть ли создать серьезную уязвимость в Херсонской или Луганской областях, или начать отводить силы с юга Украины", — указывает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" писали о Валерии Маркусе из 47 отдельной механизированной бригады, который показал видео захваченного танка российской армии и заявил об успешном наступлении украинских сил.

Также "Комментарии" сообщали о четырех странах, которые против предоставления Украине прямых гарантий безопасности.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-1-2023
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