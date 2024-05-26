С чем на этой неделе столкнулась Украина: какие будут последствия

На последней полноценной неделе мая Украина усилила дискуссии с партнерами касательно предоставления нам разрешения наносить удары их оружием по военным объектам на территории РФ. А страна-агрессор на фоне этого и нашей усиленной работы по мощному представительству стран на июньском саммите мира в Швейцарии – усилила обстрелы и давление на линии фронта, а также шантаж Запада ядерным оружием и новыми территориальными претензиями. На внутриполитической арене Украины также происходили достаточно интересные события. Свои топ-события недели (с 20 по 26 мая) уже традиционно сформировали для портала "Комментарии" эксперты.

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Экономику ждут печальные последствия

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко считает, что прошедшую неделю можно назвать неделей выжидания экономической диверсии.

Напомню, что в прошлом году с начала лета для населения электроэнергия подорожала на 80% – до 2,64 грн за кВт-ч. Сейчас есть риски, что она подорожает примерно вдвое – до 4-5 грн за кВт-ч. Объясняется это разрушением энергетической инфраструктуры вследствие российских ударов, необходимостью собирать деньги на восстановление мощностей генерации. Понятно, что сейчас, пока идут активные боевые действия, такое восстановление невозможно. Никто под обстрелами строить новые ТЭЦ или ГЭС не будет. Для текущих же ремонтов у государства вполне хватает средств. Да и нет в мире таких примеров, чтоб сперва с населения собирали деньги в виде тарифов, а потом что-то строилось. Всё происходит с точностью наоборот", – подчеркивает эксперт. "Правительство в очередной раз собирается поднять тарифы на электроэнергию

Второй экономической диверсией недели он считает то, что Нацбанк под лозунгом борьбы с лудоманией (игроманией) вышел с идеей ограничить переводы для частных лиц по карточкам суммой в 100 тыс грн и – 30 операциями в месяц для одного счета.

Игроманам это особо не помешает, а всем остальным украинцам создаст проблемы. В первую очередь – волонтерам со сбором средств, уверен Юрий Гаврилечко.

По его словам, третью экономическую диверсию презентовал на неделе парламент. Там обсуждается идея о повышении налогов. В частности, военного сбора – с 1,5% до 5%, распространив его еще и на ФОПов, а также – повышение НДС с нынешних 20% до 22-23%.

"При этом нет даже намека на сокращение госрасходов, на секвестр бюджета, на рациональное использование денег. Всё идет под лозунгом "нам нужны деньги на оборону!". Никто не спорит, что – нужны. Но мы видим массу примеров неэффективного использования бюджетных средств, – акцентирует эксперт. – То на строительство мостов, то на закупку кустов, то для перекладки брусчатки, то для ремонта школ в зоне боевых действий, то на достройку метро в Киеве (14 млрд грн, которые собираются "закопать в землю", аргументируя необходимость ветки на Виноградарь, это 300 тысяч дронов определенного образца для фронта с подготовленными экипажами и пилотами). И так далее…".

Последствия реализации подобных инициатив будут для экономики очень печальными, предупреждает Юрий Гаврилечко.

"Напомню, что с середины лета, по уже принятому Кабмином решению, у нас и так вырастет стоимость топлива – бензина и сжиженного газа. На них решили повысить акцизы. Именно сейчас. В военное время. Все эти действия строго противоположны тому, что необходимо нам здесь и сейчас, – считает эксперт. – А нужно снижать налоги, акцизы, фиксировать тарифы на низком уровне, давать нашему бизнесу развиваться, а всем украинцам – просто выжить. И, наконец, переводить экономику на военные рельсы".

Важной новостью было то, что ВСУ стабилизировали линию фронта на Харьковщине

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун одной из важнейших для Украины новостей уходящей недели считает сообщение, что ВСУ стабилизировали линию фронта на Харьковщине, не позволив врагу продвигаться вглубь региона.

и не только, находятся ресурсы и возможности для того, чтоб контролировать критично важные для нас участки фронта. Даже при огромном преимуществе россиян в силах и средства, даже при задержках предоставления нам помощи со стороны партнеров. Это мощный сигнал и для украинского общества, и для наших зарубежных партнеров, и для международного сообщества в целом", – уверен политолог. "Несмотря на то, что продолжаются зверские обстрелы Харькова

Второй яркой новостью, возможно, не столь очевидной, но, по мнению эксперта, очень значительной, является заявление президента Владимира Зеленского в одном из недавних обращений, что уже более 80 государств согласились участвовать в саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

также крайне важно. Показатель того, что мы умеем добиваться дипломатических целей, если над этим работает слаженная и большая команда профессионалов", – констатирует Максим Джигун. "Это уже победа, хоть до саммита еще три недели – и количество участников точно вырастет, несмотря на усилия РФ и Китая максимально снизить их число, а то и вовсе сорвать данное мероприятие. Видим демонстрацию влияния Украины, способности сплачивать вокруг себя важных игроков. Сообщение, что в саммите точно примет участие один из-топ игроков Глобального юга – Индия

Банковая несколько загнала себя в угол с проблемой 20 мая

Политолог Владимир Цыбулько поделился такими мыслями:

"Прошлая неделя вернула стране живую работу парламента, с блокировкой трибуны и президиума. Стало понятно, что в условиях жесткого прессинга спикер Стефанчук просто сыпется, а хорошо консолидированная и профессиональная, хотя и не многочисленная, фракция "Европейской солидарности" может формировать повестку дня парламента ".

На фронтах, отмечает эксперт, продолжается "тяни-толкай". По его мнению, только поступление натовской авиации несколько укрепит положение украинских войск.

И сама уже из этого тупика не выберется. Но, увы, остается та же конструкция власти, которая и была, без консолидации усилий всех серьезных партий. Это означает дальнейшую потерю властью остатков рейтингов – как доверия, так и электоральных. Байден или Макрон могут признавать Зеленского президентом, сколько им будет необходимо. Но украинцы, думаю, не будут особо полагаться на Зеленского", – считает Владимир Цыбулько. "Банковая же себя несколько загнала в угол с проблемой 20 мая (окончание срока президентских полномочий Зеленского ).

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