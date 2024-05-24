Ждать ли неожиданностей от саммита мира: что происходит уже сейчас

Чем ближе Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии, тем больше разноплановой информации вокруг этого мероприятия. Не успели мы порадоваться тому, что на встречу прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди – один из лидеров Глобального юга, как пришла настораживающая новость. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, предпочтя ему предвыборный сбор средств в Калифорнии. До сих пор нет ясности, прибудет ли (в том или ином виде) Китай. Что на данный момент можно сказать о ситуации вокруг саммита мира и его перспективах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит мира. Фото из открытых источников

Глобальные международные форумы могут давать неожиданные результаты

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"О любой международной конференции можно сказать что-либо четкое только после ее завершения. На данный момент следует констатировать, что руководство Украины ищет возможности цивилизованного выхода из конфликта. Большинство стран поддерживают нашу позицию, некоторые – предлагают свои варианты решения проблемы".

До того, как начнутся дебаты, говорить о даже предварительных итогах саммита – крайне преждевременно, уверен эксперт.

"История нас учит, что такие глобальные международные форумы по решению столь сложной проблемы как войны, могут давать неожиданные результаты, которые не могли спрогнозировать даже участники данного события", – поясняет Виктор Савинов.

Перспективы саммита небольшие

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что саммит мира пройдет не так, как ожидает украинская власть. Скорее всего, прогнозирует он, уровень участников будет ниже ожидаемого.

"Вряд ли большинство стран Глобального юга окажутся представлены на самом высоком уровне. Возможно, не все приглашенные будут присутствовать. Те же Китай, Бразилия, ЮАР, вероятно, отправят советников. Кто представит Индию пока тоже непонятно. Как следствие – встреча в Швейцарии окажется в основном съездом тех, кто и так поддерживает Украину (страны ЕС и НАТО) с вкраплением представителей Глобального юга, которые уже участвовали в предшествовавших саммиту встречах в Копенгагене, Джидде и Давосе", – считает эксперт.

По его мнению, перспективы саммита небольшие. Вряд ли он приведет к выработке единой позиции стран Запада и не Запада. И тем более – вряд ли сдвинет с мертвой точки переговорный процесс.

"Более вероятно, что перезапуск переговоров начнется со второго саммита мира, который, вероятно, будет включать и Россию. Об этом заявляли руководство и Швейцарии, и Украины. Так что уже со второй такой встречи, если РФ пригласят и пойдут более конкретные разговоры на базе некого компромиссного предложения (а не формулы мира Зеленского) — можно ожидать и участия стран в более расширенном формате", – предполагает Илия Куса.

Для некоторых стран Глобального юга, поясняет он, то, что предлагается сейчас нашей страной, выглядит нереалистично, односторонне и ультимативно по отношению к России. Они считают, что надо начинать переговоры на какой-то более компромиссной договорной базе. И, быть может, на более нейтральной площадке, нежели Швейцария (к примеру, в Азии или на Ближнем Востоке).

Многое зависит от того, кого нам удастся собрать на саммите

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что Китай продолжает гнуть свою линию. Мол, без РФ нет смысла проводить какие-то переговоры о поисках путей к миру. Ему удалось даже Бразилию – важную страну в Латинской Америке, перетянуть на свою сторону. Они выработали общую позицию по этому поводу, отмечает эксперт.

"КНР максимально использует с пользой для себя ослабление России, вызванное войной, развязанной из-за глупости руководства РФ. Параллельно пытаясь таранить влияние Запада. Украина попала между этими полюсами. Китайская позиция, мягко говоря, не учитывает наши интересы", – подчеркивает Александр Палий.

Что касается собственно саммита, он считает, что мы увидим по его итогам декларацию многих стран (уже сейчас известно о примерно 70 участниках), которые выступают за восстановление международного порядка, согласно Уставу ООН. С соблюдением территориальной целостности, суверенитета и так далее.

"Если нам удастся собрать как можно больше стран, причем не только Запад и его сторонников, это станет однозначно позитивным моментом", – уверен эксперт.

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