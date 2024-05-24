Ждать ли неожиданностей от саммита мира: что происходит уже сейчас

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Кравцев Сергей
Чем ближе Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии, тем больше разноплановой информации вокруг этого мероприятия. Не успели мы порадоваться тому, что на встречу прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди – один из лидеров Глобального юга, как пришла настораживающая новость. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, предпочтя ему предвыборный сбор средств в Калифорнии. До сих пор нет ясности, прибудет ли (в том или ином виде) Китай. Что на данный момент можно сказать о ситуации вокруг саммита мира и его перспективах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Саммит мира. Фото из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
До того, как начнутся дебаты, говорить о даже предварительных итогах саммита – крайне преждевременно, уверен эксперт.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что саммит мира пройдет не так, как ожидает украинская власть. Скорее всего, прогнозирует он, уровень участников будет ниже ожидаемого.
По его мнению, перспективы саммита небольшие. Вряд ли он приведет к выработке единой позиции стран Запада и не Запада. И тем более – вряд ли сдвинет с мертвой точки переговорный процесс.
Для некоторых стран Глобального юга, поясняет он, то, что предлагается сейчас нашей страной, выглядит нереалистично, односторонне и ультимативно по отношению к России. Они считают, что надо начинать переговоры на какой-то более компромиссной договорной базе. И, быть может, на более нейтральной площадке, нежели Швейцария (к примеру, в Азии или на Ближнем Востоке).
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что Китай продолжает гнуть свою линию. Мол, без РФ нет смысла проводить какие-то переговоры о поисках путей к миру. Ему удалось даже Бразилию – важную страну в Латинской Америке, перетянуть на свою сторону. Они выработали общую позицию по этому поводу, отмечает эксперт.
Что касается собственно саммита, он считает, что мы увидим по его итогам декларацию многих стран (уже сейчас известно о примерно 70 участниках), которые выступают за восстановление международного порядка, согласно Уставу ООН. С соблюдением территориальной целостности, суверенитета и так далее.
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