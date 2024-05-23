Что происходит в отношениях между Китаем и Западом: к какой кульминации мы приближаемся

После того как Индия подтвердила свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, Китай, до сих пор этого не сделавший, оказался в непростой ситуации. Усидеть на "двух стульях" теперь вряд ли получится. Это происходит на фоне обострения санкционной войны между КНР и Западом. Так, Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню. Он также обвиняет США в "затягивании войны в Украине" поставками нам вооружений. В свою очередь, Штаты намерены наказать Китай за помощь России в ее войне против Украины. При этом США, в отличие от Великобритании, не обвиняют КНР в прямых поставках оружия в РФ. Что происходит в данный момент между Китаем и Западом? Чего ожидать от Пекина в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отношения Запада и Китая. Фото: из открытых источников

Между Западом и Китаем сохранится режим торговой войны

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов констатирует, что глобальное противостояние между Западом и Китаем продолжается. Но пока что, отмечает он, обе стороны более привержены сохранению режима торговой войны, без перехода к прямым военным конфликтам.

В среднесрочной перспективе повысится вероятность поддержки разных сторон в локальных войнах, разведывательных и информационных операций, но не открытой войны, считает эксперт.

"После вступления в должность новый президент Тайваня продолжает линию критики материкового Китая, но, тем не менее, сохраняет связи с КНР, – отмечает он. – А для США отношения с Китаем становятся одной из тем избирательной кампании. Дональд Трамп обещает усиление экономических санкций и торговых барьеров, администрация демократов часть этих санкций применяет уже сейчас. Производство микрочипов постепенно переносится из Тайваня в США, сборка бытовой электроники – в Индию и Вьетнам. Эти процессы прямо влияют на планирование возможных боевых операций в Южно-Китайском море", – подчеркивает Игорь Попов.

По его словам, Европа встревожена экспансией Китая на рынок электромобилей, но всё еще вырабатывает свою политику. Торговые отграничения, вероятно, коснутся доступа к цифровым технологиям и товарам военного назначения. Что касается потребительской продукции и услуг, то в этом направлении торговля будет продолжена в действующем формате, считает эксперт.

Он отмечает, что для Украины как кандидата в члены ЕС также важно следовать согласованным политикам в отношении внешних связей.

"В Украине Китай претендует на развитие информационных сетей, в том числе в государственных органах. Но эти проекты вряд ли будут реализованы. В то же время КНР остается крупнейшим торговым партнером Украины. И торговля зерном, рудой, прокатом и бытовыми товарами будет продолжена", – прогнозирует Игорь Попов.

Участие Китая в инфраструктурных проектах тоже может соответствовать политике ЕС, где китайские компании владеют портами и транспортными терминалами. Вызовом будет участие китайских компаний в покупке сельскохозяйственных земель в Украине, акцентирует эксперт.

Он поясняет, что Китай имеет свое особенное видение окончания войны в Украине, которое некоторые обозреватели называют "фиксация ничьи". Суть в том, что КНР не может допустить поражения России от западной коалиции. При этом пока что заявляет об отказе предоставлять России летальное вооружение. Хотя, расширение торговли России и Китая позволяет стране-агрессору получать деньги для поддержания экономики и ведения боевых действий.

"Саммит мира станет ключевой площадкой для обсуждения плана мирного урегулирования, содержащегося в "формуле мира Зеленского". Свое участие уже подтвердили, в том числе, незападные страны, такие как Индия и Чили. Список участников будет расширяться, – уверен эксперт. – Китай может принять решение об участии в последний момент, к примеру, на уровне топ-дипломатов Ван И или Ли Хуэй".

Игорь Попов напоминает, что Китай открыто поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексии наших территорий, что в данных условиях уже является важным сигналом.

"Китайская экономика вступает в фазу замедления. В этот момент усиление экономических санкций со стороны Запада несет угрозу для экономической стабильности Поднебесной. Поэтому уравновешенная позиция в вопросах международной безопасности — также в интересах Китая, и этот фактор нужно использовать", – считает эксперт.

Самое страшное для Китая – когда ЕС и США окажутся в одной лодке с Индией

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Сейчас мы наблюдаем кульминацию истории, которая берет начало еще в 90-х годах прошлого века. Тогда Китай начал свой подъем. С Россией это произошло в 2000-х. Те механизмы, которые помогли подняться КНР, став страной с 18-триллионной экономикой, а РФ окрепнуть настолько, чтоб превратиться в новую нацистскую империю зла, так или иначе были завязаны на Запад. Торговля с ним, совместные проекты с ним дали Пекину и Москве достаточно сил, чтоб начать экспансии. Первый – экономическую, вторая – территориальную, военную. И сейчас Запад категорически не хочет продолжения происходящей вакханалии. Потому начинает вводить более высокие ограничения на торговлю, тщательнее контролировать финансовые потоки, сильнее присматривать за интеллектуальной собственностью".

А Китай, который вложил гигантские деньги в производственную базу и готов был захватить еще больше рынков, естественно, этим недоволен. Выбора у него особо нет, считает эксперт. Если попытается отвечать, это приведет к еще более пагубным для него экономическим последствиям.

"Но ситуация может подтолкнуть КНР к ассиметричным действиям в виде неких подрывных операций, действий против Тайваня и так далее, – предупреждает Ярослав Романчук. – При этом ни у Китая, ни у США, ни Европы, похоже, нет четкого видения – как они намерены далее выстраивать отношения. Но то, что сейчас видим, это уже выход из точки статики. Начинается динамика. Как она будет развиваться, в какую сторону и что может шарахнуть – не знает никто".

Если Китай начнет огрызаться и еще больше поддерживать ось зла в виде РФ, Ирана и Северной Кореи, то американцы и европейцы станут жестче отвечать. В том числе — предоставляя больше помощи Украине, прогнозирует эксперт.

"Интересно, что своеобразным джокером в поединке между КНР и Западом стала Индия. Если Западу удастся четко привлечь ее на свою сторону (а Индия — это страна, которая с 3,5 трлн долларов хотела бы вырасти до 15), то это будет глобальное изменение архитектуры баланса сил в регионе. И то, что Индия решила принимать участие в саммите по украинской формуле мира – очень большой позитив для нас и вызов для Китая. Которому, похоже, придется тоже участвовать, пусть даже не первыми лицами", – считает Ярослав Романчук.

По его словам, ранее не раз отмечалось, что для США, Европы, мира в целом было бы самым страшным сближение РФ и КНР. Частично это произошло. Но лишь частично.

"А самое страшное для Китая – когда Запад в лице ЕС и США окажется в одной лодке с Индией. И это может стать решающим фактором, который может заставить Китай сесть за стол переговоров и пересмотреть свою позицию, – полагает эксперт. – Как по отношению к РФ, так и касательной той агрессивной торгово-промышленной политики, которую он проводит".

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