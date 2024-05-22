Запад делает ставку на Индию: Как отреагирует Китай на нового лидера

В настоящее время идет борьба за лидерство среди стран так называемого Глобального юга между Индией и Китаем, заявила Елена Бордиловская. По ее словам, Китай пытался понравиться этим странам благодаря своим экономическим инициативам, а Индия использует так называемую мягкую силу и дипломатию.

Индия

При этом, отмечает эксперт, Западу больше понравилась идея, когда лидерство среди стран Глобального юга занимает именно Индия. Именно с ней ему удобнее вести диалог, ведь она занимает в отличие от Китая нейтральную позицию.

Впрочем, эксперт признала, что Индия говорит с Россией и имеет с ней экономические отношения, однако страна также поддерживает диалог с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Политолог отметила, что согласие Индии принять участие в Глобальном саммите мира имеет очень большое значение для Украины, ведь своими действиями она показывает путь другим странам.

Вместе с тем, добавила Бордиловская, неизвестно, примет ли участие в Глобальном саммите мира Китай, который имеет напряженные отношения с Соединенными Штатами.

"Если китайские представители любого уровня там будут, это тоже хорошо. Но это будет продолжение соперничества представительства Глобального юга между Индией и Китаем”,

– считает эксперт.

При этом она добавила, что Китай уже предлагал свои планы мирного урегулирования "кризиса", в отличие от Индии. Как подчеркнула эксперт, Индия неоднократно подчеркивала, что только Украина вправе решать, что ей делать в войне с РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия подсунула "свинью" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что примет участие в Глобальном саммите мира.