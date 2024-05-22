logo

BTC/USD

70175.65

ETH/USD

3748.32

LTC/USD

86.89

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Запад делает ставку на Индию: Как отреагирует Китай на нового лидера
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад делает ставку на Индию: Как отреагирует Китай на нового лидера

Запад считает Индию более прогнозируемой, поэтому делает ставку на нее как на лидера среди стран Глобального юга, заявила в эфире Freedom политолог Елена Бордиловская. При этом Индия уже согласилась принять участие в саммите мира

сегодня, 17:36
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В настоящее время идет борьба за лидерство среди стран так называемого Глобального юга между Индией и Китаем, заявила Елена Бордиловская. По ее словам, Китай пытался понравиться этим странам благодаря своим экономическим инициативам, а Индия использует так называемую мягкую силу и дипломатию.

Запад делает ставку на Индию: Как отреагирует Китай на нового лидера

Индия

При этом, отмечает эксперт, Западу больше понравилась идея, когда лидерство среди стран Глобального юга занимает именно Индия. Именно с ней ему удобнее вести диалог, ведь она занимает в отличие от Китая нейтральную позицию.

Впрочем, эксперт признала, что Индия говорит с Россией и имеет с ней экономические отношения, однако страна также поддерживает диалог с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Политолог отметила, что согласие Индии принять участие в Глобальном саммите мира имеет очень большое значение для Украины, ведь своими действиями она показывает путь другим странам.

Вместе с тем, добавила Бордиловская, неизвестно, примет ли участие в Глобальном саммите мира Китай, который имеет напряженные отношения с Соединенными Штатами.

"Если китайские представители любого уровня там будут, это тоже хорошо. Но это будет продолжение соперничества представительства Глобального юга между Индией и Китаем”,
– считает эксперт.

При этом она добавила, что Китай уже предлагал свои планы мирного урегулирования "кризиса", в отличие от Индии. Как подчеркнула эксперт, Индия неоднократно подчеркивала, что только Украина вправе решать, что ей делать в войне с РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия подсунула "свинью" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что примет участие в Глобальном саммите мира.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/chym-vazhlyva-dlya-ukrayiny-uchast-indiyi-v-globalnomu-samiti-myru-poyasnyla-bordylovska/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости