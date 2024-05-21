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Ткачик Олеся
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна будет участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Нарендра Моди
По его словам, Индия "донесет голос Глобального юга" на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвинуть видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.
Как считает политолог Кирилл Сазонов, речь идет об очень важном заявлении, особенно учитывая позицию Китая, которые пока не собирается посещать Глобальный саммит мира, а вместо этого выступает с предложениями пригласить туда и Россию.
"Китай очень влиятельный игрок в мировой политике и его отсутствие-присутствие на многое влияет. Но Индия не просто "растущий тяжеловес" из той же весовой категории, но и соперник-конкурент Китая в регионе и по многим направлениям экономики. Так что присутствие Индии очень важный момент и мощный сигнал для многих стран. Включая Китай и США", — заявил Сазонов.
При этом он не исключает, что самую слабую позицию могут продемонстрировать как раз Соединенные Штаты и президент Джо Байден.
"Ну а самой слабой позицией, похоже, станет позиция президента Байдена. Который может не приехать на Саммит, чтобы не злить Путина, о котором так трогательно заботится", — заявил Сазонов.
Напомним, портал комментарии рассказывал, что в Швейцарии должен состоятся Глобальный саммит мира, на котором должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
При этом раньше эксперты заявляли, что Соединенные Штаты пытаются всячески спасти Россию ценой Украины.
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