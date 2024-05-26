В ЕС отреагировали на российский ракетный удар по Харькову

Россия нанесла удар по гиперпаркету "Эпицентр" на Харьковщине, где находились около 200 человек. На очередную российскую атаку по гражданской инфраструктуре отреагировал верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, который осудил российский удар.



Жозеп Боррель отреагировал на ракетный удар по Харькову. Фото из открытых источников

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал российский удар по Харькову "ужасным нападением" и указал, что все исполнители военных преступлений должны ответить за свои действия.

"Я решительно осуждаю ужасающие нападения России на город Харьков сегодня, включая переполненный торговый центр, убийства и ранения мирных жителей. Все исполнители этих и других военных преступлений России будут привлечены к ответственности", — заявил Боррель.

Жозеп Боррель призвал партнеров Украины предоставить больше систем ПВО для защиты украинских территорий.

"Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры снова подчеркивают необходимость для Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизнь и защищает украинские города", — добавил Боррель.

Напомним, что 25 мая российская армия использовала авиацию и нанесла удар двумя КАБами по гиперпаркету "Эпицентр" в Харькове. Сначала сообщили о двух погибших и около 40 пострадавших, однако впоследствии оказалось, что из-за российского удара погибли по меньшей мере 12 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях российской массированной ракетной атаки по Украине 26 мая.

Также "Комментарии" писали о дате начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.