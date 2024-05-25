Подошли к красной черте: в Генштабе рассказали, сколько вояк Путин угробил в войне против Украины

По состоянию на 25 мая, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля составляют больше, чем 500 тысяч военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что за последние сутки Россия потеряла 1140 солдат. Из техники враг потерял: танков ‒ 7650 (+15) единиц, боевых бронированных машин ‒ 14 786 (+11), артиллерийских систем – 12 929 (+27), РСЗО – 1082 (+2), средств ПВО – 814 (+1), самолетов – 356 (+0), вертолетов – 326 (+0), БпЛА оперативно-тактического уровня – 10414 (+4), крылатых ракет ‒ 2209 (+0), кораблей/катеров ‒ 27 (+0), подлодок — 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 17 608 (+39), специальной техники – 2104 (+3).

Отметим, в своем традиционном вечернем видеообращении 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья в Харьковской области, куда зашли российские оккупанты.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", — заявил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – все внимание на Харьковщину: ВСУ переходят к контрнаступлению.



