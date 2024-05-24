Все внимание на Харьковщину: ВСУ переходят к контрнаступлению

Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и уже проводят контрнаступательные операции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Генштаба, цитируя заявление представителя Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковника Игоря Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Полковник подтвердил, что обстановка действительно очень сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской и Донецкой областях.

"Что касается Харьковского направления — противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия", – отметил Игорь Прохоренко.

В Генштабе также отметили, что оккупанты проводят наступательные действия и на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но успеха не имеют.

Жестокие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация, уверяют в ГШ.

Что касается других приграничных областей, в частности, Сумщины и Черниговщины, то в Генштабе уверяют, что ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "Шахедами.

"Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя", – высказался военный.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Буданова раскрыли планы РФ по Харьковщине.



