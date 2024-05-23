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У Буданова раскрыли планы РФ по Харьковщине

В ГУР заявили, что хорошо осведомлены с планами россиян, как на границе Харьковской, так и Сумской областей

сегодня, 13:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

У Буданова раскрыли планы РФ по Харьковщине

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то что происходит это не наступление на Харьков", — отметил представитель украинской разведки.

По его словам, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна и планы, и ресурсы врага — также", — добавил Андрей Юсов.

Стоит отметить, известный военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рёпке считает, что наступление россиян на севере Харьковской области зашло в тупик и практически не получает развития. Спустя 11 дней с его начала оккупантам не удается захватывать новые территории. Обозреватель допускает, что украинским защитникам удалось остановить наступление россиян благодаря поставкам оружия из США.

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