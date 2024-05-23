У Буданова раскрыли планы РФ по Харьковщине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
По его словам, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.
Стоит отметить, известный военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рёпке считает, что наступление россиян на севере Харьковской области зашло в тупик и практически не получает развития. Спустя 11 дней с его начала оккупантам не удается захватывать новые территории. Обозреватель допускает, что украинским защитникам удалось остановить наступление россиян благодаря поставкам оружия из США.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает активные дипломатические бои за мощное присутствие руководства разных стран на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, а также за разрешение Запада бить его оружием по территории страны-агрессора – РФ. С первой темой есть хорошие новости – о своем согласии быть на саммите заявило руководство Индии. Со вторым, увы, пока проблемы. Самый крупный украинский партнер – США, устами представителей Пентагона в очередной раз подтвердил "табу" на удары его вооружениям по российской территории. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" дипломатические сражения на данных направлениях и их перспективы.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!