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Новые подробности боев на Харьковщине: удалось ли ВСУ остановить наступление россиян

Таблоид Bild пишет, что ВСУ смогли остановить наступление агрессора в Харьковской области

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наступление россиян на севере Харьковской области зашло в тупик и практически не получает развития. Спустя 11 дней с его начала оккупантам не удается захватывать новые территории. Как передает портал "Комментарии", такое новости сообщил военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рёпке.

Новые подробности боев на Харьковщине: удалось ли ВСУ остановить наступление россиян

ВСУ. Фото из открытых источников

Обозреватель считает, что украинским защитникам удалось остановить наступление россиян благодаря поставкам оружия из США.

"В направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же приграничных сёлах, которые взяли в первые три дня. В районе Волчанска продолжаются бои за город, но в его окрестностях также нет практически никакого продвижения", — пишет Bild.

Аналитик обращает внимание, что ключевой причиной является использование Украиной нового американского оружия – ВСУ активно применяют бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Важным фактором, отмечает эксперт, есть также то, что американское оружие поступило также на линию фронта в Донецкой области, где оккупанты намеревались совершить глубокий прорыв.

"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", — пишет издание.

В то же время издание "The New York Times" пишет, что этот май для Украины начался весьма проблематично. Российским оккупантам удалось прорвать границу в Харьковской области и начать продвижение в сторону областного центра. Военные аналитики говорят, что России не хватает войск для захвата города, но она может продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что повлечет еще больший поток беженцев. 

Читайте также на портале "Комментарии" — "The Economist" раскрыло планы нового наступления РФ.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/16558
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