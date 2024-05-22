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Действительно ли ВСУ отступают на Харьковщине: NYT узнало детали

По информации NYT, ВСУ в Харьковской области ведут стратегию обороны с медленным отступлением

сегодня, 10:35 comments1166
Автор:
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Кравцев Сергей
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Этот май для Украины начался весьма проблематично. Российским оккупантам удалось прорвать границу в Харьковской области и начать продвижение в сторону областного центра. Военные аналитики говорят, что России не хватает войск для захвата города, но она может продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что повлечет еще больший поток беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Действительно ли ВСУ отступают на Харьковщине: NYT узнало детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В то время как российские войска отвоевывают земли, с которых они были вытеснены в конце 2022 года, украинские военные приняли стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

"Хотя вряд ли эта стратегия является идеальной, а рассказы командиров и солдат свидетельствуют о том, что Украина реализовала ее с некоторыми ошибками — тактика обороны с одновременным отступлением небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести нападающим значительные потери. Наступающие должны штурмовать ряд за рядом позиций, продвигаясь вперед, постоянно прорывая укрытия и подвергая себя артиллерийскому обстрелу", — пишет издание.

Украина, имея недостаточное количество войск и не имея достаточно боеприпасов, вынужденно применяет эту стратегию по необходимости после того, как российские войска захватили город Авдеевку в феврале, отмечает NYT.

"Тактика россиян радикально изменилась по сравнению с 2022 годом", — сказал капитан Петр Левковский, начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й украинской бригады. Тогда, по его словам, "они пришли колоннами, шли на Харьков, потому что думали, что их будут ждать".

Сейчас, по словам военного, россияне "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, потом небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве, с разных направлений".

"Генералов ждет игра в догадки. Как далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выставят обе стороны. Для Украины этот расчет означает перемещение защитников с других потенциальных объектов атаки", — пишет издание.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/22/world/europe/ukraine-kharkiv-russia-defense.html
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