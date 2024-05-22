Действительно ли ВСУ отступают на Харьковщине: NYT узнало детали

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Кравцев Сергей
Этот май для Украины начался весьма проблематично. Российским оккупантам удалось прорвать границу в Харьковской области и начать продвижение в сторону областного центра. Военные аналитики говорят, что России не хватает войск для захвата города, но она может продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что повлечет еще больший поток беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В то время как российские войска отвоевывают земли, с которых они были вытеснены в конце 2022 года, украинские военные приняли стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.
Украина, имея недостаточное количество войск и не имея достаточно боеприпасов, вынужденно применяет эту стратегию по необходимости после того, как российские войска захватили город Авдеевку в феврале, отмечает NYT.
Сейчас, по словам военного, россияне "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, потом небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве, с разных направлений".
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