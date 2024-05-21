О чем пытается договориться Украина с партнерами: как это может повлиять на ход войны

Параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наши партнеры хотят усилить возможности Сил обороны Украины

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что путь к миру у нас может состояться через, к сожалению, войну и широкую политическую коалицию, с которой нужно работать 24/7.

"Уже 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира, посвященный проблематике международной безопасности, преодоления войны и российской агрессии. Эта встреча, по нашим убеждениям, должна стать величайшим событием для консолидации международных усилий по решению актуальных проблем глобальной безопасности. На сегодня участие подтвердили 50 глав государств и правительств. Цель саммита – начать мирный процесс и разработать практические шаги на этом пути. Все государства приглашаются поделиться своими идеями и видением справедливого и продолжительного мира в Украине. Среди главных вопросов, вынесенных на повестку дня Саммита: обмен пленными "всех на всех", возвращение украинских детей, депортированных украинцев, вопросы ядерной и продовольственной безопасности", – рассказала эксперт.

Эта встреча, продолжает она, состоится без России, ведь та не готова отказаться от требований легализации награбленного в Украине и продолжает называть это "учетом ее интересов".

В то же время, подчеркивает Светлана Кушнир, "ястребы мира" в лицах Ллойда Остина, министра обороны США, Дэвида Кэмерона, главы МИД Великобритании начали публичную дискуссию по предоставлению Украине права воевать с помощью западных образцов оружия на территории Российской Федерации.

"Украина отмечает, что до этого времени мы ведем поражение военных целей на территории государства-агрессора исключительно оружием отечественного производства. Скорее всего, такие высказывания являются ярким подтверждением того, что западный мир окончательно прозревает и начинает осознавать весь масштаб угрозы путинской России. Думаю, таким образом наши партнеры хотят усилить возможности Сил обороны Украины. Но пока дискуссия даже не на середине продолжительности обсуждения. Запад все еще колеблется "оскорблять" российского диктатора и вступать в открытую конфронтацию", – констатирует эксперт.

По ее мнению, до саммита мира или во время него высокие стороны окончательно придут к согласию в этом вопросе.

"А в подтверждение осознания угрозы мы увидели внезапный и быстрый визит госсекретаря США Блинкена в Киев – с заверением поддержки и согласованием по ускорению поставок вооружения. Ждем новых Patriot и ATACMS", – резюмирует Светлана Кушнир.

Лучшим международным гарантом нашей безопасности является членство Украины в НАТО

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Украина правильно делает, настойчиво добиваясь согласия партнеров на применение переданного ими вооружения по российской территории.

"Это необходимо, чтоб обезопасить себя от новых угроз наступления в районах той же Сумской и Черниговской областей. Россияне в приграничье имеют возможность накапливать свои войска для атак против нашей страны", – поясняет эксперт.

К тому же, акцентирует он, кроме чисто военных целей, есть в получении такого разрешения и политическая составляющая.

"Ведь разрешение от западных стран на то, чтоб их оружие использовалось для ударов по территории РФ, будет означать демонстрацию их большей готовности гарантировать безопасность Украины. В том числе в контексте заключаемых сейчас соглашений о безопасности", – отмечает Сергей Таран.

Конечно, уточняет он, сами по себе соответствующие разрешения от тех или иных стран еще не гарантируют того, что мы получим приемлемые гарантии безопасности от них. Лучшим международным гарантом нашей безопасности является полноценное членство Украины в НАТО. Но то, что западные страны лучше станут относиться к потребностям нашей безопасности, уже повысит наши шансы оттянуть новый раунд войны, если какая-то "заморозка" конфликта станет возможной в ближайшее время, считает эксперт.

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