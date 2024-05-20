Глава СНБО Литвиненко рассказал, какое мирное соглашение хочет получить Украина

Захватническая война террористической России против Украины в любом случае завершится мирными переговорами, заявил секретарь Совета безопасности и обороны Александр Литвиненко во время своего обращения к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

Александр Литвиненко

Именно поэтому, подчеркнул секретарь СНБО, была разработана так называемая "формула мира" президента Владимира Зеленского, которую вскоре должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира. При этом он подчеркнул, что эта формула имеет все шансы для того, чтобы эффективно способствовать процессу достижения справедливого мира.

Как отметил Литвиненко, Украина нуждается не просто в каком-то мире и прекращении войны, а, собственно, устойчивом мире на десятилетия. Именно поэтому, добавил он, Украина и нуждается в гарантиях безопасности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украине действительно нужны четкие гарантии безопасности и ими является членство в НАТО. По его словам, Киев надеется получить приглашение к вступлению в Альянс уже на июльском саммите НАТО, который должен состояться в Вашингтоне. При этом Литвиненко добавил, что приглашение не означает, что Украина сразу станет членом Альянса, однако такой шаг сможет привести к "охлаждению многих горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом", -

подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Украина не получит приглашение стать членом Альянса на вашингтонском саммите, потому что против этого выступают Штаты и Германия. Об этом в конце концов говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом западные партнеры проталкивают заморозку войны в Украине по "корейскому сценарию".