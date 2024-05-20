logo

BTC/USD

67060.08

ETH/USD

3088.79

LTC/USD

83.22

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глава СНБО Литвиненко рассказал, какое мирное соглашение хочет получить Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава СНБО Литвиненко рассказал, какое мирное соглашение хочет получить Украина

Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что Украину устроит мирное соглашение, которое гарантирует ей безопасность на десятилетия. В этом плане, по его словам, Киеву необходимо получить также гарантии безопасности

сегодня, 15:59
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Захватническая война террористической России против Украины в любом случае завершится мирными переговорами, заявил секретарь Совета безопасности и обороны Александр Литвиненко во время своего обращения к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

Глава СНБО Литвиненко рассказал, какое мирное соглашение хочет получить Украина

Александр Литвиненко

Именно поэтому, подчеркнул секретарь СНБО, была разработана так называемая "формула мира" президента Владимира Зеленского, которую вскоре должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира. При этом он подчеркнул, что эта формула имеет все шансы для того, чтобы эффективно способствовать процессу достижения справедливого мира.

Как отметил Литвиненко, Украина нуждается не просто в каком-то мире и прекращении войны, а, собственно, устойчивом мире на десятилетия. Именно поэтому, добавил он, Украина и нуждается в гарантиях безопасности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украине действительно нужны четкие гарантии безопасности и ими является членство в НАТО. По его словам, Киев надеется получить приглашение к вступлению в Альянс уже на июльском саммите НАТО, который должен состояться в Вашингтоне. При этом Литвиненко добавил, что приглашение не означает, что Украина сразу станет членом Альянса, однако такой шаг сможет привести к "охлаждению многих горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом", -
подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Украина не получит приглашение стать членом Альянса на вашингтонском саммите, потому что против этого выступают Штаты и Германия. Об этом в конце концов говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом западные партнеры проталкивают заморозку войны в Украине по "корейскому сценарию".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6887.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости