Удары по РФ и войска НАТО в Украине: что дал понять Запад, с чем пока сложности

Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вряд ли Россия готова к прямому противостоянию с НАТО

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Действительно, в последнее время появилось немало громких заявлений и позитивных для нас сигналов со стороны Запада. И на примере той же Великобритании видим, что дыма без огня не бывает. И любая риторика в какой-то момент может перейти в конкретные действия".

Что касается инструкторов стран НАТО в Украине – Эстония дала понять, что не видит тут повода для эскалации, отмечает эксперт.

По его мнению, учитывая вышесказанное, есть надежда на эффект домино в использовании западного оружия по территории РФ.

"Нельзя исключать и вероятность появления в Украине не только инструкторов НАТО, но и миротворческого контингента отдельных стран-членов блока, – считает Дмитрий Воронков. – Для начала на Западной Украине. Время покажет".

Пока же, продолжает он, можно констатировать, что с Запада идут позитивные для нас сигналы.

"Россия может продолжать запугивать. Но вряд ли она реально готова к прямому противостоянию с НАТО, – отмечает эксперт. – Более жесткая риторика наших партнеров демонстрирует рост смелости на Западе, увеличение понимания, что РФ нужно не просто остановить, но и победить".

При желании, всё можно было делать без лишнего шума

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала считает, что действующая украинская власть не хочет заниматься реальной дипломатией.

"Она занимается пиаром, каким-то публичным шантажом. Как и до широкомасштабной российской агрессии, когда тоже много чего требовали. Как и с нашими требованиями взять нас скорее в НАТО. Как теперь – с использованием западных вооружений. Я так понимаю, что не удалось в спокойной, дипломатической манере решить вопрос использования западного оружия по российской территории. И его решили вынести в публичную плоскость. С моей точки зрения — ошибочный шаг. Хоть у Зеленского, вероятно, думают иначе. Рассчитывают, что, если продолжат публично шантажировать партнеров – те примут нужное нам решение. Но вряд ли те же США официально дадут разрешение бить их оружием по территории РФ", – считает политолог.

Он напоминает, что, когда на прошлой неделе Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, он завил, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие для ударов по России, но и не станет поощрять Украину в этом вопросе. Мол, наша страна сама должна решать – бить ли ей по РФ.

"Так что, при желании, всё можно было делать без лишнего шума. Но для этого следовало проявить терпение, умение, опыт. Чтоб получить хотя бы неофициальное разрешение на необходимые нам действия, – считает эксперт. – Тот же канцлер Германии Шольц который месяц отказывает нам в предоставлении крылатых ракет под предлогом того, что это приведет к новому витку эскалации. И продолжать его критиковать за это, давить на него через медиа, через различные заявления – вряд ли конструктивный путь".

Выглядит так, что провалена дипломатическая работа действующей власти, констатирует Виталий Бала.

"Из позитива — Великобритания, действительно, публично дала нам разрешение использовать ее вооружение так, как мы посчитаем нужным. Во Франции обсуждается подобным шаг. Но, подчеркиваю, действовать тут следует непублично. Такие консультации, переговоры любят тишину", – поясняет политолог.

Он акцентирует, что Запад четко дал понять – что не хочет прямого столкновения с Россией.

"Об этом говорит тот же Макрон, риторика которого серьезно ужесточилась в последнее время. Но официальный Киев почему-то выбрал наглую, публичную дипломатию. Которая, по мнению Офиса президента, является результативной. Как по мне, это неверное направление", – признался Виталий Бала.

При этом, продолжает он, нет сомнений, что удары по территории РФ необходимы. И что только украинских дронов тут будет мало.

"В идеале наши военные должны были пояснить — куда, почему и чем мы хотим ударить. Донести эту позицию до американских и европейских военных чинов. А те уже убеждали бы своих политиков, – считает эксперт. – А так — мы предстаем перед партнерами в неприглядном свете ("дайте, дайте, дайте!"), да еще и их выставляем в нем же".

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