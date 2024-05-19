Действительно ли есть запрет Запада бить его оружием по территории РФ: что может измениться

В Пентагоне в очередной раз дали понять Украине, что оружие, предоставляемое США, нельзя применять по российской территории. При этом, представители американского Института изучения войны (ISW) считают, что такой запрет серьезно подрывает способность Украины защищаться. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что Украина недавно вновь просила США разрешить наносить удары по территории РФ, но ответа от Вашингтона пока нет. Почему этот запрет вообще есть, учитывая, что так войну мы точно не выиграем? Может ли измениться позиция Белого дома? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Есть ощущение, что часть стран запрет на удары по территории РФ сняла

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими размышлениями:

"Если говорить о запрете ударов по историческим российским территориям (как это сейчас называют в СМИ страны-агрессора) западным оружием, то выглядит этот очень спорно. Тот же госсекретарь США Энтони Блинкен на недавней пресс-конференции с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сказал, что якобы украинцы сами имеют право решать, чем и по каким территориям бить переданным нам оружием. После этого начались отыгрывания назад от спикеров Пентагона".

В то же время, продолжает эксперт, по российским сводкам, уже несколько недель, если не больше, по Белгородской области якобы летят авиационные бомбы Hammer (французского производства) и противорадиолокационные ракеты HARM (производства США).

"Залетают якобы и снаряды из РСЗО "Вампир" (Чехия), хоть эти боеприпасы не отличают от тех, что используют установки "Град" БМ-21, так что не совсем понятно, как их идентифицировали россияне как именно "Вампир". Представители РФ даже пытались жаловаться на это в Совбезе ООН. На что чешская делегация напомнила, что именно россияне начали неправомерную войну против Украины, которая сопротивляется как считает нужным, – отмечает Татьяна Попова. – Учитывая вышесказанное, у меня есть ощущение, что часть стран запрет на удары по территории РФ сняла. Сделали ли это американцы, сделают ли – мы не знаем. Скорее всего, это выяснится по факту. В тот момент, когда уже всё полетит-прилетит".

По мнению эксперта, в конечном итоге мы обязательно получим необходимое разрешение. На Западе не могут не понимать, что нельзя победить, сражаясь только на своей территории.

"И точно стоит меньше обращать внимание на крики россиян, будто они в таком случае ответят. Ответили они тем же чехам, которых обвиняют в разрешении Украине бить по территории РФ? Или тем же французам и британцам, когда их ракеты полетели по как бы "российскому" Крыму? А уж американцам, чьи ракеты тоже передают "привет" Крыму – и подавно не ответят, даже когда их ракеты, выпущенные нашими воинами, посетят территорию РФ в международно признанных границах. Согласно Конституции РФ — Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области тоже как бы "российские". И, что? Но мне кажется, что есть некий политес, который будет сохраняться даже после того, как мы начнем плотно бить по территории РФ западным вооружением. А официальные лица на Западе станут гибридным образом от этого отказываться. При том, что это пустое ограничение обязательно будет преодолено", – констатирует Татьяна Попова.

Нам необходимо взять под огневой контроль приграничные регионы

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак акцентирует, что нам, безусловно, важно получить разрешение доставать западными видами вооружений российские войска, вооружения и технику в приграничных регионах с Украиной.

"Пока такого, увы, от США нет. Вроде бы Блинкен говорил о том, что запрета нет. Но Пентагон завил, что — есть. Мне кажется, что Украине следует понизить планку — и четко пояснить, что и для чего мы хотим получить. К примеру, дать понять, что нам не нужны ракеты радиусом действия в 300 км. Что мы не хотим бить ими по Туле, Москве и так далее. Но нам необходимо взять под огневой контроль приграничные регионы — Белгородскую, Брянскую, Курскую области. Используя для этого западные ракеты с радиусом 50-70 км", – отмечает эксперт.

Он считает, что этого вполне хватило бы нам. По крайней мере, на первом этапе.

"Помогло бы отогнать российские войска от наших границ на 500-100 км, – поясняет Иван Ступак. – США могли бы пойти на такой шаг. А дальше – можно уже и понемногу повышать планку. И – как пойдет".

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