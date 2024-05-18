logo

BTC/USD

67312.26

ETH/USD

3139.52

LTC/USD

84.36

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина попросила США разрешить наносить удары по территории РФ: что ответили в Вашингтоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина попросила США разрешить наносить удары по территории РФ: что ответили в Вашингтоне

Киев запрос делал на прошлой неделе и американские власти еще его рассматривают

сегодня, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на собственные источники.

Украина попросила США разрешить наносить удары по территории РФ: что ответили в Вашингтоне

Украина - США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, запрос был сделан на прошлой неделе и еще рассматривается.

Авторы материала отмечают, если американцы согласятся, это будет означать серьезное изменение политики Вашингтона, который уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между США и Россией, поддерживая при этом Украину. 

"Они (украинцы – ред.) действительно просили США о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам", — заявил генерал ВВС США Си Кей Браун.

В издании напомнили, что Штаты передали Украине ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что их не будут использовать для ударов по России. Как отмечается, это условие, на которое Украина согласилась, имело целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

Отметим, во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Также глава государства отметил, что удары по РФ нужны для того, чтобы ВСУ могли эффективно обороняться, а не наступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — позиция официального Вашингтона, который продолжает запрещать Украине наносить удары своим оружием по военным целям на территории РФ вызывает много вопросов и большую обеспокоенность Киева. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/ukraine-asks-for-u-s-help-in-striking-targets-inside-russia-c1aeac22?mod=hp_listb_pos2
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:44

Свого часу бандерівщина реготала як на Росії Путіна просять: "вставайте на коліна і просіть барина". В Україні під ракетами на свято легітимності ще гірше заморського маразматика просють! Ось такі уроки Карма пихатим дає! Кожному своє - казав минулий Фюрер сучасному Фюреру.


Новости

Все новости