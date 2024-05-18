Украина попросила США разрешить наносить удары по территории РФ: что ответили в Вашингтоне

Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на собственные источники.

Украина - США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, запрос был сделан на прошлой неделе и еще рассматривается.

Авторы материала отмечают, если американцы согласятся, это будет означать серьезное изменение политики Вашингтона, который уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между США и Россией, поддерживая при этом Украину.

"Они (украинцы – ред.) действительно просили США о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам", — заявил генерал ВВС США Си Кей Браун.

В издании напомнили, что Штаты передали Украине ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что их не будут использовать для ударов по России. Как отмечается, это условие, на которое Украина согласилась, имело целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

Отметим, во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Также глава государства отметил, что удары по РФ нужны для того, чтобы ВСУ могли эффективно обороняться, а не наступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — позиция официального Вашингтона, который продолжает запрещать Украине наносить удары своим оружием по военным целям на территории РФ вызывает много вопросов и большую обеспокоенность Киева. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



