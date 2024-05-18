Запрет США серьезно подрывает способность Украины защищаться: о чем идет речь

Позиция официального Вашингтона, который продолжает запрещать Украине наносить удары своим оружием по военным целям на территории РФ вызывает много вопросов и большую обеспокоенность Киева. Особенно, когда происходят российские наступательные операции на севере Харьковской области. Украине очень сложно защищаться, не нанося прицельные удары непосредственно по России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты ISW продолжают оценивать, что ограничения США и других стран Запада на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах России укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Кроме этого, российские силы и техника могут свободно собираться перед вступлением в бой.

Представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России.

Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно использования украинскими силами американского оружия для нанесения ударов по целям в России, и что администрация считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

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