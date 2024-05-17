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Может ли Украина бить по России оружием США: Пентагон дал ответ

В Пентагоне намекнули, что оружие США можно применять исключительно на поле боя

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оружие США, которое предоставляет Вашингтон в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Может ли Украина бить по России оружием США: Пентагон дал ответ

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что США не меняли свою позицию по использованию оружия, предоставляемого Украине. Как отметила представительница Пентагона, вооружение должно быть использовано для возвращения суверенной территории Украины.

"Мы обнародовали наши запросы по этому поводу. Опять же, я хотела бы повторить, что в каждой Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя", — сказала Сингх.

По ее словам, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждают, как использовать возможности. По мнению США, американское оружие лучше использовать на территории Украины.

При этом ранее издание "Le Monde" сообщало, что есть все основания утверждать, что Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ. 

Авторы материала проанализировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Киев. Издание обратило внимание на его слова, сказанные в ответ на вопрос журналистов о том, запрещает ли Вашингтон до сих пор Украине бить американским оружием по территории агрессора.

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