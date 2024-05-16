Киев получил зеленый свет: что изменится в войне, куда теперь могут наносить удары ВСУ

Есть все основания утверждать, что Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

ВСУ. Фото из открытых источников

Авторы материала проанализировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Киев.

Издание обратило внимание на его слова, сказанные в ответ на вопрос журналистов о том, запрещает ли Вашингтон до сих пор Украине бить американским оружием по территории агрессора.

"Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности", — сказал Блинкен.

Журналисты отмечают, что Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку критически зависит от западной помощи. И это стало проблемой в частности в случае с новым наступлением россиян в Харьковской области. Украинцы неделями наблюдали, как враг собирает силы у границы, но не имели возможности нанести превентивный удар по скоплению вражеских сил.

Слова Энтони Блинкена были сказаны уже после того, как министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая прямо заявил, что готов санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.

Журналисты "Le Monde" считают заявления Кэмерона и Блинкена "признаком продуманного изменения позиции Запада" по данному вопросу.

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