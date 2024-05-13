РФ усиливает наступление: какие прогнозы, есть ли причины для серьезного беспокойства

Россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас, на 810-й день широкомасштабной агрессии, на фронтах российско-украинской войны.

Наступление России. Фото из открытых источников

У РФ есть ресурс для продолжения стратегической наступательной операции

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что противник имеет ресурс для продолжения стратегической наступательной операции, которую он начал с конца прошлого года.

"Мы несвоевременно занялись переходом к стратегической оборонной операции. Еще с середины прошлого года, когда стало ясно, что наше контрнаступление не удалось, следовало строить соответствующие оборонные рубежи. Мы же занялись этим лишь в начале 2024-го. Было потеряно драгоценное время. И мы явно не успеваем", – констатирует эксперт.

Он отмечает, что, как давали информацию и наша разведка, и разведки союзников, россияне имеют планы по ведению боевых действий на Харьковском и Сумском направлениях. И кое-что уже начали воплощать в жизнь.

"При этом, россияне имеют достаточно сил и средств, чтоб продолжать боевые действия на восточном и южном фронтах. Плюс – формируют резервы для проведения новых операций. Известно, что в РФ призывается 150 тысяч срочников. Продолжается скрытая мобилизация. Есть планы по увеличению личного состава на 300-400 тысяч. По данным разведки, в глубине России сейчас формируется 14 новых дивизий, 16 бригад, то есть – две общевойсковые армии. Что касается вооружений, то тут используют и старую бронетехнику, и новую (ВПК разгоняется). Нередко из трех-четырех единиц лепят одну, насколько могут модернизируют — после чего поставляют на фронт и даже складируют", – рассказал генерал.

Вот складирование – это как раз, возможно, для формирующихся резервов, которые, как говорит наш президент, противник планирует использовать во втором этапе своего наступления. По срокам это конец мая – начало июня, напоминает Игорь Романенко.

"Не ожидая формирования этих группировок, россияне уже проводят разведку боем (чтоб выявить слабые места противника, а потом, по необходимости, вводить дополнительные резервы). Именно это мы видим на Харьковском направлении, где со стороны оккупантов действует до пяти батальонов (три-четыре тысячи военнослужащих) при поддержке бронетехники. Ряд сел захвачен на север от Харькова, а второе направление – Волчанск, на околицах которого уже идут бои и который утюжат системами залпового огня, КАБами", – отмечает эксперт.

По его мнению, нынешнее наступление оккупантов на Харьковщине можно также рассматривать как бои за формирование некой буферной (Путин называет это "санитарной") зоны. Но пока для этого сил у россиян сконцентрировано у наших границ в районе Харьковской области недостаточно (около 55 тысяч, тогда как нужно примерно вдвое больше). Однако, если собрать некие резервы, противник может попытаться сформировать подобную зону, предупреждает генерал.

Не случайно, продолжает он, в 75 км от границы россияне заканчивают строительство нового аэродрома. Так можно оперативно доставлять вооружение и технику, личный состав. Но пока из первого варианта (разведка боем) всё не переросла во второй (условная "санитарная полоса").

"Третий вариант – попытка захвата Харькова. Но для этого группировка противника должна быть от 150 тысяч и более. Возможно, тут могут частично использовать резервы, которые формируются сейчас в глубине РФ. На текущий момент нельзя сказать, что резервы бросят именно на Харьковское направление, – считает Игорь Романенко. – Но, если здесь у россиян будут успехи – вполне вероятно, что перебросят подкрепление, чтоб развить позитивные для себя тенденции – и продолжать продвигаться. Либо их используют на другом направлении – Сумском, Донецком и так далее".

Действия россиян больше похожи на учения, нежели на грамотные боевые действия

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"С моей точки зрения, на Харьковщине идут бои местного значения. Воюют, условно говоря, за сторожку лесника, за какие-то мелкие поселки. Никакого стратегического значения это не имеет. Похоже, всё началось сейчас, потому что определенная часть российской армии долго топталась у наших границ без дела. А, когда такое происходит, армия разлагается. Солдаты спиваются, начинают бегать по бабам, грызться между собой и так далее. И приходится толкать ее в какие-то боевые действия".

Сейчас русские наступают на Волчанск, отмечает эксперт. Город находится в считанных километрах от границы с РФ, в стороне от Харькова.

"Зачем это делать? Больше похоже на учения, нежели на грамотные боевые действия", – считает Виктор Савинов.

Что касается остальных участков фронта, там, по его словам, особых изменений нет.

"В обозримом будущем можно ожидать чего угодно – от прекращения боевых действий до ядерной бомбардировки. В текущей же ситуации происходят мелкие тактические боестолкновения. Количество войск, которые принимают со стороны агрессора участия в наступательных действиях на той же Харьковщине недостаточно, чтоб захватить что-то серьезное", – уверен аналитик.

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