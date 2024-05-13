Оккупанты захватили еще несколько сел: к чему приближается враг на Харьковщине

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию в Харьковской области. Противник оккупировал еще несколько сел и продолжает приближается к городу Волчанск, который массированным огнем просто стирает с лица земли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики "Deep State".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.
Продолжаются активные бои за село Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.
Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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