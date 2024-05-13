Оккупанты захватили еще несколько сел: к чему приближается враг на Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию в Харьковской области. Противник оккупировал еще несколько сел и продолжает приближается к городу Волчанск, который массированным огнем просто стирает с лица земли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики "Deep State".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Продолжаются активные бои за село Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.

Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



