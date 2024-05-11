Что может скрываться за наступлением оккупантов на Харьковщину: чего ждать дальше

Российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Наступление России в Харьковской области. Фото: из открытых источников

На Харьковском направлении проходит сейчас первый этап наступательных действий оккупантов

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет, что войска агрессора начали проводить плановую летнюю военную кампанию-2024. Причем, делать это в соответствии с законами войны.

"Ради выполнения своей стратегической задачи, россияне начали растягивать фронт, чтоб растянуть наши оперативные и стратегические резервы. Ранее в течение пяти месяцев они накапливали свои резервы, обучали их, производили и готовили военную технику", – отмечает эксперт.

По его словам, на Харьковском направлении проходит сейчас первый этап наступательных действий оккупантов. На северном фронте, частями вновь сформированной оперативной группы "Север" (11 корпус и 6 армия).

"Сейчас в бой ввели подразделения 11 корпуса. Согласно военному искусству и науке, по всей видимости, удар будет наноситься с трех направлений. Первое — главный удар – на Волчанск и Бурлук, обход Харькова с востока. Второе – второстепенное – на Липцы, в лоб. Третье – отвлекающее — вероятно, в Сумской области, у которой сосредоточены подразделения мотострелкового полка "Ахмат". Сейчас проводится разведка боем. Затем давление противника будет нарастать. И, думаю, в конце второй декады — начале третьей декады мая данная операция начнется в полной фазе", – рассказывает Олег Стариков.

Он уверен, что украинские главком и Генштаб понимают замысел противника. Потому периодически укрепляют фронт резервами.

"Мы ждем получения новой партии вооружения, чтоб иметь возможность эффективнее защищаться на земле и в воздушном пространстве. Ну, а началось всё именно сейчас, потому что российское командование надеется, как можно быстрее достичь результатов до того, как в Украине более мощным потоком пойдет военная помощь от США и других стран НАТО", – констатирует эксперт.

Попытка захвата "серой зоны" и шантажа

Пока российские рывки на Харьковщине выглядят как попытки беспокоящих атак. Типа того, как делали в Белгородской и Курской областях РДК, "Легион Свободы России" и "Сибирский батальон". Так считает медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова.

"Мне кажется, что это ответная попытка захвата "серой зоны" и шантажа такого большого города как Харьков. Видимо, с целью выйти на переговоры об остановке огня. Потому что серьезно страдает Белгород, причем периодически – от российских же бомб", – отмечает эксперт.

Похоже, продолжает она, сил захватить Харьков у россиян сейчас нет. Но они могут попытаться отрезать другую часть региона.

"Вроде бы, уже перебили дамбу на Волчанск из Харькова. Судя по всему, хотят воздействовать на часть Харьковщины. Наверное, это основная цель противника на данный момент. Верим в ВСУ, ждем хороших новостей. Как я понимаю, часть новой западной помощи к нам уже добралось, опять мы начали сбивать российские самолеты на линии фронта. Будем надеяться, что более массово станем бить врага и на Харьковском направлении", – говорит Татьяна Попова.

Оккупанты продолжат прощупывать нашу оборону

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился такими мыслями:

"Есть определенное продвижение и, к сожалению, закрепление россиян на Харьковщине. Но больших прорывов нет. Потому что действует ограниченное количество войск. По разным данным, в Белгородской, Брянской и Курской областях враг сосредоточил около 50 тысяч человек. Но они растянуты. И по факту в наступлении участвует около пяти тысяч человек".

По мнению эксперта, россияне сейчас пытаются оттянуть внимание. Заставить наш Генштаб смотреть еще на одну "горячую точку", кроме Донецкой области. Перебрасывать туда резервы.

"А сами оккупанты, меж тем, продолжат прощупывать нашу оборону в других местах, надеясь выявить слабые места – и рвануть именно туда", – предупреждает Иван Ступак.

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